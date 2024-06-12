ВИДЕО. Сборная Эстонии выиграла Балтийский кубок 2024
В финале Эстония по пенальти обыграла Литву, а за бронзу Латвия одолела Фареры
Сборная Эстонии выиграла Балтийский кубок 2024 по футболу, в котором приняли участие 4 команды.
В финальном матче эстонцы по пенальти обыграли команду Литвы – 1:1 (пен. 4:3).
В матче за третье место Латвия нанесла минимальное поражение Фарерам (1:0), причем гол забил Андрейс Цыганикс, экс-игрок Зари.
Ранее в полуфиналах Эстония разгромила Фареры (4:1), а Литва взяла верх над Латвией (2:0).
Балтийский кубок 2024
За третье место, 11 июня
- Лиепая. Латвия – Фареры – 1:0
Гол: Цыганикс, 49
Финал. 11 июня
- Каунас. Литва – Эстония – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Матулявичюс, 84 – Лепик, 82
Сетка турнира
ВИДЕО. За третье место. Латвия – Фареры – 1:0
ВИДЕО. Финал. Литва – Эстония – 1:1 (пен. 3:4)
События матча
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