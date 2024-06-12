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11.06.2024 19:00 – FT 1 : 0
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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 06:55 | Обновлено 12 июня 2024, 07:09
294
0

ВИДЕО. Сборная Эстонии выиграла Балтийский кубок 2024

В финале Эстония по пенальти обыграла Литву, а за бронзу Латвия одолела Фареры

12 июня 2024, 06:55 | Обновлено 12 июня 2024, 07:09
294
0
ВИДЕО. Сборная Эстонии выиграла Балтийский кубок 2024
Twitter

Сборная Эстонии выиграла Балтийский кубок 2024 по футболу, в котором приняли участие 4 команды.

В финальном матче эстонцы по пенальти обыграли команду Литвы – 1:1 (пен. 4:3).

В матче за третье место Латвия нанесла минимальное поражение Фарерам (1:0), причем гол забил Андрейс Цыганикс, экс-игрок Зари.

Ранее в полуфиналах Эстония разгромила Фареры (4:1), а Литва взяла верх над Латвией (2:0).

Балтийский кубок 2024

За третье место, 11 июня

  • Лиепая. Латвия – Фареры – 1:0

Гол: Цыганикс, 49

Финал. 11 июня

  • Каунас. Литва – Эстония – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Матулявичюс, 84 – Лепик, 82

Сетка турнира

ВИДЕО. За третье место. Латвия – Фареры – 1:0

ВИДЕО. Финал. Литва – Эстония – 1:1 (пен. 3:4)

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цыганик (Латвия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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