Балтийский кубок. Латвия дома уступила Литве, Эстония разгромила Фареры
Состоялись два полуфинала товарищеского турнира
Закончились два полуфинала товарищеского Балтийского кубка. В этом турнире Латвия, Литва и Эстония определяют, чья футбольная сборная лучше. В этом году в турнире также приняла участие сборная Фарерских островов.
В полуфиналах Эстония разгромила Фареры, а Латвия дома уступила Литве. Финал Эстония – Литва состоится 11 июня, в этот же день пройдет и игра за третье место.
Балтийский кубок. Полуфиналы
Эстония – Фарерские острова – 4:1
Голы: А. Тамм, 43, Аниер, 50, Тур, 83, Кураксин, 89 – Кнудсен, 24
Латвия – Литва – 0:2
Голы: Куцис, 49, Должников, 72
События матча
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