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09 июня 2024, 01:40 | Обновлено 09 июня 2024, 02:08
18
0

Балтийский кубок. Латвия дома уступила Литве, Эстония разгромила Фареры

Состоялись два полуфинала товарищеского турнира

09 июня 2024, 01:40 | Обновлено 09 июня 2024, 02:08
18
0
Балтийский кубок. Латвия дома уступила Литве, Эстония разгромила Фареры
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два полуфинала товарищеского Балтийского кубка. В этом турнире Латвия, Литва и Эстония определяют, чья футбольная сборная лучше. В этом году в турнире также приняла участие сборная Фарерских островов.

В полуфиналах Эстония разгромила Фареры, а Латвия дома уступила Литве. Финал Эстония – Литва состоится 11 июня, в этот же день пройдет и игра за третье место.

Балтийский кубок. Полуфиналы

Эстония – Фарерские острова – 4:1

Голы: А. Тамм, 43, Аниер, 50, Тур, 83, Кураксин, 89 – Кнудсен, 24

Латвия – Литва – 0:2

Голы: Куцис, 49, Должников, 72

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Должников (Литва).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Литва).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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