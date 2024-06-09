Балтийский кубок. Латвия дома уступила Литве, Эстония разгромила Фареры

Закончились два полуфинала товарищеского Балтийского кубка. В этом турнире Латвия, Литва и Эстония определяют, чья футбольная сборная лучше. В этом году в турнире также приняла участие сборная Фарерских островов.

В полуфиналах Эстония разгромила Фареры, а Латвия дома уступила Литве. Финал Эстония – Литва состоится 11 июня, в этот же день пройдет и игра за третье место.

Балтийский кубок. Полуфиналы

Эстония – Фарерские острова – 4:1

Голы: А. Тамм, 43, Аниер, 50, Тур, 83, Кураксин, 89 – Кнудсен, 24

Латвия – Литва – 0:2

Голы: Куцис, 49, Должников, 72