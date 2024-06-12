СНИГУР: «Мой отец и тренер подсказали мне секрет, как играть против Костюк»

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 127) прокомментировала победу над еще одной представительницей Украины Мартой Костюк (WTA 17) в 1/16 финала травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания):

– Вы сделали из этого традицию: возвращаться на этот корт и создавать неожиданность. Что сегодня сложилось хорошо для вас?

– Это мой счастливый корт, потому что в прошлом году произошло то же самое. Я играла против второй сеяной на этом турнире и выиграла тот матч. Особый момент действительно. Я люблю это место. Спасибо зрителям, я вас люблю.

– И они тоже вас любят. Было впечатление, что вы начали давить в первом сете и так в дальнейшем и не убавляли давление.

– Что ж, я была очень сосредоточена, я старалась сделать все как можно лучше, играть гейм за геймом, очко за очком. Конечно, я бы хотела поблагодарить моего отца и тренера, потому что они подсказали мне маленький секрет, как играть против Марты и как играть на траве. Это было хорошо.

– Вы чувствуете себя здесь как дома. Насколько у вас много уверенности, сможете ли вы пройтись далеко по сетке?

– Я не знаю, увидим. Но я люблю эти соревнования, для меня это прекрасный опыт, я люблю Ноттингем. Итак, посмотрим, что будет в следующем матче, – сказала Снигур.

В следующем раунде соревнований в Великобритании Дарья сыграет против Эммы Радукану.