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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 22:49 |
1971
1

ВИДЕО. Известно, что сказала президентка Молдовы игрокам сборной Украины

Майя Санду пожелала удачи игрокам сине-желтых

11 июня 2024, 22:49 |
1971
1
ВИДЕО. Известно, что сказала президентка Молдовы игрокам сборной Украины
УАФ. Майя Санду

11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

После завершения матча президентка Молдовы Майя Санду обратилась к футболистам сборной Украины и пожелала им удачи на Евро-2024.

«Надеюсь, вам понравилось пребывание в Молдове. Я уверена, что вам понравилась игра.

Желаю вам удачи в следующих матчах. Это будет круто», – сказала Санду.

ВИДЕО. Известно, что сказала президентка Молдовы игрокам сборной Украины

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Даниил Агарков Источник: Бомбардир
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Richard Lewis
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