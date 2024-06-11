ВИДЕО. Известно, что сказала президентка Молдовы игрокам сборной Украины
Майя Санду пожелала удачи игрокам сине-желтых
11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.
После завершения матча президентка Молдовы Майя Санду обратилась к футболистам сборной Украины и пожелала им удачи на Евро-2024.
«Надеюсь, вам понравилось пребывание в Молдове. Я уверена, что вам понравилась игра.
Желаю вам удачи в следующих матчах. Это будет круто», – сказала Санду.
ВИДЕО. Известно, что сказала президентка Молдовы игрокам сборной Украины
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