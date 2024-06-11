11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

После завершения матча президентка Молдовы Майя Санду обратилась к футболистам сборной Украины и пожелала им удачи на Евро-2024.

«Надеюсь, вам понравилось пребывание в Молдове. Я уверена, что вам понравилась игра.

Желаю вам удачи в следующих матчах. Это будет круто», – сказала Санду.

ВИДЕО. Известно, что сказала президентка Молдовы игрокам сборной Украины