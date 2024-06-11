ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы

11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины. Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения матча президентка Молдовы Майя Санду обратилась к футболистам сборной Украины и пожелала им удачи на Евро-2024.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

ФОТО. Президент Молдовы обратилась к сборной Украины после победы