Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 21:30 | Обновлено 11 июня 2024, 21:55
4005
5

ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы

Майя Санду пожелала украинской команде успеха на Евро-2024

11 июня 2024, 21:30 | Обновлено 11 июня 2024, 21:55
4005
5
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
УАФ

11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины. Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения матча президентка Молдовы Майя Санду обратилась к футболистам сборной Украины и пожелала им удачи на Евро-2024.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

ФОТО. Президент Молдовы обратилась к сборной Украины после победы

По теме:
Виктор ЦИГАНКОВ: «Едем на Евро не просто сыграть. Верю в нашу победу»
Ребров оценил разгромную победу в матче против Молдовы и травму Миколенко
Скорейшего выздоровления! Определен Лев матча Молдова – Украина
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Евро-2024 фото Сергей Ребров
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Судаков. Наполи предложил за звезду сборной Украины €35 миллионов
Футбол | 11 июня 2024, 20:54 0
Не Судаков. Наполи предложил за звезду сборной Украины €35 миллионов
Не Судаков. Наполи предложил за звезду сборной Украины €35 миллионов

Довбиком активно интересуется неаполитанский клуб

Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме
Теннис | 11 июня 2024, 14:46 32
Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме
Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме

Дарья одержала одну из самых высокорейтинговых побед в карьере

Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 11.06.2024, 20:55
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 11.06.2024, 16:55
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Волейбол | 11.06.2024, 10:50
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Плахтий
дебіли-коментатори жодного разу не відмітили її присутності, хоча її разів 6-7 показували впродовж матчу. І ніхто зі студії не підказав - рівень експертів... Зате підмітили, що багато жінок оператор показує )))
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
AleksDnipro
Приємно, що в сусідній для України країні — розсудливий народ та президент. Є надія, що словацький та угорський народи також здобудуть здравий про-європейський та про-український уряд.
Ответить
+8
AleksDnipro
Для України, особливо у зовнішній політиці, особливо із сусідами на Заході, важливо мати дружні стосунки. Нам разом належить вступити до ЄС і НАТО, а потім мати союзницькі відносини всередині організацій.
Ответить
+2
antt
І то треба було стільки мячів молдаванам. Якщо вони за нас, навіть президентка. Хоча бачити як їх команда програє і готуватися вітати чужу - то це також подвиг
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
11.06.2024, 11:04 8
Футбол
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
10.06.2024, 11:51 11
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
09.06.2024, 20:20
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
10.06.2024, 11:06 10
Бокс
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
09.06.2024, 20:10 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем