ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Майя Санду пожелала украинской команде успеха на Евро-2024
11 июня в Кишиневе прошел товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины. Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:0.
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После завершения матча президентка Молдовы Майя Санду обратилась к футболистам сборной Украины и пожелала им удачи на Евро-2024.
Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).
ФОТО. Президент Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
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