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  4. ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 20:31 |
8452
0

ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко

Виталий был заменен на 30-й минуте на Александра Зинченко

11 июня 2024, 20:31 |
8452
0
ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко
Виталий Миколенко

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы.

Миколенко травмировал голеностоп и был заменен на 30-й минуте на Александра Зинченко.

Виталий рискует пропустить Евро-2024, которое пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму украинского защитника.

В кадр попали реакции главного тренера сине-желтых и игроков национальной украинской команды на повреждения Виталия.

ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко

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Виталий Миколенко фото эмоции Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Евро-2024 травма травма голеностопа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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