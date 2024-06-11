ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко
Виталий был заменен на 30-й минуте на Александра Зинченко
11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы.
Миколенко травмировал голеностоп и был заменен на 30-й минуте на Александра Зинченко.
Виталий рискует пропустить Евро-2024, которое пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму украинского защитника.
В кадр попали реакции главного тренера сине-желтых и игроков национальной украинской команды на повреждения Виталия.
ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко
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