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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 20:11 | Обновлено 11 июня 2024, 20:13
1417
1

Спортврач оценил травму Миколенко и назвал возможные сроки восстановления

Виталий получил повреждения в товарищеском поединке сборной Украины против Молдовы

11 июня 2024, 20:11 | Обновлено 11 июня 2024, 20:13
1417
1
Спортврач оценил травму Миколенко и назвал возможные сроки восстановления
Виталий Миколенко

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Миколенко:

«Защитник Молдовы жестко сыграл против Виталия, оставившего правую ногу опорной для прострела.

Сразу следует сказать основное – речь идет о новой травме. Повреждение голеностопа в Эвертоне было на левой ноге.

Что касается механизма этой, то контакт состоялся в ногу, которая четко увязла в газоне, которую игрок ставил в развернутом состоянии для прострела. Таким образом, повредилась внутренняя группа связок, а также потенциально межкостный синдесмоз.

Я бы не стал хоронить шансы Виталия на Евро, игроки часто эмоционально реагируют на такие вещи в последней товарищеской игре. Добавляет также надежды, что игрок держался за стопу сразу после удара, а не связки.

Есть надежда, что Виталий сможет поехать на Евро, но пропустит первые 1–2 матча, если будет диагностирован забой или растяжение.

Если же травма подтвердится и внутренняя связка разорвалась, тогда Евро исключено. Минимальные сроки восстановления от травмы 3-5 недель.

Следует ожидать первые данные обследования и реакции самого сустава на травму», – написал Бабелюк.

Позже спортврач опубликовал новый пост с видео с другого ракурса травмы Виталия:

«Опять же, не заметно сильного разворота стопы.

Шипы точно проехались по подъему стопы Виталия, поэтому он схватился сначала за стопу.

Попытки продолжить – хороший знак, но то, что он не смог продолжить – плохой.

Чрезмерная эмоциональность игрока (что вполне понятно) тоже помешала ему четко провести самодиагностику.

Травма точно есть. Точно внутренняя связка. Вопрос о том насколько все серьезно и повреждён ли межкостный синдесмоз.

По оперативной информации, Виталий сейчас находит в больнице в Кишиневе, где его оперативно тестируют», – написал Бабелюк.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Vadym Shcherban
Лікар - дятел. Очевидно ж було, що міняти треба було відразу ж після першого зіткнення. А не повертати Миколенка в гру, щоб той ще собі все ускладнив.... Біда, короче.
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