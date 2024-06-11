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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2024, 12:23 | Обновлено 11 июня 2024, 12:48
293
0

Юрий Калитвинцев назвал главную цель Украины на спарринг с Молдовой

Специалист - о своих ожиданиях от поединка

11 июня 2024, 12:23 | Обновлено 11 июня 2024, 12:48
293
0
Юрий Калитвинцев назвал главную цель Украины на спарринг с Молдовой
УАФ

Бывший наставник житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился тем, чего ждет от товарищеского матча сборной Украины с командой Молдовы в преддверии старта Евро-2024.

«Матч с Молдовой? Контрольная игра, не более того. Как бы ни завершилась игра в Кишиневе, не стоит слишком обращать внимание на итоговый счет. Конечно, в психологическом плане нужно, чтобы наша команда победила, но это не должно быть главной целью. Самое главное – избежать травматизма. Вот что я имею в виду.

Сейчас что-то скрывать Реброву нет никакого смысла. На сегодня все наши соперники на Евро имеют полную информацию об Украине, уверен на сто процентов. Все, кто следит за нашей сборной, знают ее сильные и слабые стороны и потенциал ведущих футболистов. Если же Сергей Станиславович все же хочет что-то «затемнить» в игре своей команды, то это можно сделать разве за счет изменения тактик, но не состава.

Против Молдовы наши ключевые исполнители должны получить достаточное количество игрового времени, практики. Как по мне, это очень важно. Конечно, у того же Довбика или Цыганкова, или Судакова ее (практики) и так хватало в течение сезона, но ротацию состава Украины мы уже видели. Просто сравните стартовые одиннадцатки на игру против Бундестим и Польши.

[Всем нашим топам нужно дать достаточно времени, чтобы они были в максимальном тонусе к старту Евро-2024. Вообще же, я уверен, что Ребров уже определился с основным составом на Евро. На 90-95 процентов. Главное, чтобы все были здоровыми и никто, не дай Бог, не травмировался на тренировке или против Молдовы», – рассказал Юрий Калитвинцев.

Игра Молдова – Украина состоится во вторник, 11 июня, начало - в 19:00 по Киеву.

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Сергей Ребров Юрий Калитвинцев сборная Украины по футболу Евро-2024 Молдова - Украина сборная Молдовы по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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