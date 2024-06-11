Перейдет к Зинченко? В Арсенале может сформироваться украинских дуэт
Виктор Цыганков может стать игроком лондонского клуба
26-летний украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков заинтересовал ряд топовых европейских клубов.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, активный интерес к украинцу проявляет лондонский «Арсенал». В трансфере Цыганкова лично заинтересован Микель Артета. Интерес есть и от других команд АПЛ, но все претенденты ждут выступления Цыганкова на Евро-2024 и уже после этого будут делать предложения «Жироне», если украинец хорошо себя зарекомендует.
Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.
Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.
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