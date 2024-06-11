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  4. Перейдет к Зинченко? В Арсенале может сформироваться украинских дуэт
Англия
11 июня 2024, 10:23 |
2218
4

Перейдет к Зинченко? В Арсенале может сформироваться украинских дуэт

Виктор Цыганков может стать игроком лондонского клуба

11 июня 2024, 10:23 |
2218
4
Перейдет к Зинченко? В Арсенале может сформироваться украинских дуэт
УАФ. Виктор Цыганков

26-летний украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков заинтересовал ряд топовых европейских клубов.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, активный интерес к украинцу проявляет лондонский «Арсенал». В трансфере Цыганкова лично заинтересован Микель Артета. Интерес есть и от других команд АПЛ, но все претенденты ждут выступления Цыганкова на Евро-2024 и уже после этого будут делать предложения «Жироне», если украинец хорошо себя зарекомендует.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.

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Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 4
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Олександр
А всі ж псевдожурналюги писали тут що все Зінченко в Баварі замість кіміха. Такого жарту ще не чув .щеб сказали що мудрик переходить у Барселону
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0
Gargantua
так а куда? там же у них Сака
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0
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fifa2020
Клоун циганик тут як тут, зараз буде пересказувати все що в твітері писали за минулий тиждень))))) Мега іксперт інсайдер... Клоун циганик, дізнайся хто грає на позиції Циганкова в Арсеналі і заткни пасть!
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