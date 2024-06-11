Перейдет к Зинченко? В Арсенале может сформироваться украинских дуэт

26-летний украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков заинтересовал ряд топовых европейских клубов.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, активный интерес к украинцу проявляет лондонский «Арсенал». В трансфере Цыганкова лично заинтересован Микель Артета. Интерес есть и от других команд АПЛ, но все претенденты ждут выступления Цыганкова на Евро-2024 и уже после этого будут делать предложения «Жироне», если украинец хорошо себя зарекомендует.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.