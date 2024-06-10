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Клубный чемпионат мира
10 июня 2024, 11:20 | Обновлено 10 июня 2024, 11:22
1808
0

Реал не выступит в клубном ЧМ-2025. Анчелотти назвал причину

«Галактикос» намерены пропустить турнир под эгидой ФИФА

10 июня 2024, 11:20 | Обновлено 10 июня 2024, 11:22
1808
0
Реал не выступит в клубном ЧМ-2025. Анчелотти назвал причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил о том, что клуб не будет принимать участие в клубном чемпионате мира, который состоится в 2025 году в США.

«ФИФА забывает, что клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» стоит 20 млн евро, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. Отрицательно. Мадридский «Реал», как и другие клубы, откажется от приглашения», — заявил Анчелотти.

Как известно, очередной клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате: вместо семи клубов в нем примут участие 32 команды. Турнир должен состояться в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

До этого сообщалось, что стали известны все европейские команды, которые сыграют на клубном ЧМ-2025.

Ранее Карло Анчелотти сделал признание о желаемом в жизни.

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Карло Анчелотти
Юрій Остроумов Источник: Relevo
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