Реал не выступит в клубном ЧМ-2025. Анчелотти назвал причину
«Галактикос» намерены пропустить турнир под эгидой ФИФА
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил о том, что клуб не будет принимать участие в клубном чемпионате мира, который состоится в 2025 году в США.
«ФИФА забывает, что клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» стоит 20 млн евро, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. Отрицательно. Мадридский «Реал», как и другие клубы, откажется от приглашения», — заявил Анчелотти.
Как известно, очередной клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате: вместо семи клубов в нем примут участие 32 команды. Турнир должен состояться в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.
До этого сообщалось, что стали известны все европейские команды, которые сыграют на клубном ЧМ-2025.
Ранее Карло Анчелотти сделал признание о желаемом в жизни.
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