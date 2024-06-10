ФОТО. Алькарасу в финале Ролан Гаррос помог судья. Известна реакция Зверева

9 июня состоялся финальный матч на Открытом чемпионате Франции 2024 по теннису в одиночном мужском разряде.

В поединке за титул испанский теннисист и 3-я ракетка мира Карлос Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева (АТР 4) в пяти сетах со счетом 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

На старте пятой партии испанец повел 2:1 с брейком. В 4-м гейме у Зверева был тройной брейк-поинт, но испанец сумел взять подачу, а дальше спокойно закрыл за собой матч.

Однако 4-й гейм вполне мог остаться за Зверевым, поскольку судья принял не самое однозначное решение. На втором брейк-поинте Карлос допустил двойную ошибку. Мяч действительно не попал в квадрат, о чем свидетельствует система электронного определения положения мяча, которую показали в трансляции.

К сожалению для Зверева, попал или не попал мяч в корт определяет судья по отметке мяча на грунте. И рефери Рене Лихтенштайн заявил, что аута не было.

Александр прокомментировал этот спорный эпизод:

«Я чувствую, что сделал все что мог. В пятом сете были моменты, когда мне не повезло. Я слышал, что при 2:1 на второй подаче мяч был в ауте. Это показал Hawk-Eye. Если бы я сделал тот брейк, то у меня были бы шансы цепляться за его подачу в следующих геймах. И, возможно, пятый сет сложился бы по-другому.

В пятом сете есть разница между счетом 2:2 или 1:3. Это решающая разница. Да, это разочаровывает, но что есть, то есть. Судьи допускают ошибки. Они тоже люди, и это нормально. Но, конечно, в такой ситуации хочется, чтобы не было ошибок», – заявил Зверев.

ФОТО. Отметка мяча на грунте во время 4-го гейма в 5-м сете

Видеообзор матча Зверев – Алькарас