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Молодежные турниры
09 июня 2024, 21:17 | Обновлено 09 июня 2024, 21:35
245
0

ИГНАТОВИЧ: «Цель нашей сборной – вернуться в элитный дивизион»

Наставник сборной Украины WU-19 прокомментировала результаты жеребьевки

09 июня 2024, 21:17 | Обновлено 09 июня 2024, 21:35
245
0
ИГНАТОВИЧ: «Цель нашей сборной – вернуться в элитный дивизион»
УАФ. Наталья Игнатович

Главный тренер молодежной женской сборной Украины WU-19 Наталья Игнатович прокомментировала результаты жеребьевки первого раунда отбора Евро-2025, по итогам которого сине-желтые попали в группу 6 Лиги В вместе с командами Израиля и Армении:

«С армянками наши пути пересекались в прошлом году в отборе на Евро, и мы легко победили. Но поскольку составы всех сборных претерпели существенные изменения, то сейчас мы работаем над обновлением досье на соперниц. Главными конкурентками я считаю израильтянок.

Каково мое отношение к тому, что в нашей группе всего три участника, а не четыре, как у других? Знаете, если настроен получить первое место, то безразлично, скольких оппоненток нужно побеждать. А у нас цель – вернуться в элитный дивизион.

Что касается замены тем девушкам, которые выбыли через возраст, то задействуем, прежде всего, лидеров девичьей сборной Украины WU-17. Среди них есть способные игроки. Надеюсь, что в сентябре на сборах будет возможность познакомиться с ними поближе. Если же в эти планы подготовки будут внесены коррективы, то соберемся тогда уже за несколько дней до начала квалификационного турнира. Где и когда он пройдет, станет известно на следующей неделе».

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женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 Наталья Игнатович
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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