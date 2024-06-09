Сергей САПРОНОВ: «Наша цель – занять первое место и вернуться в Лигу A»
Сборная Украины WU-17 сыграет с командами Румынии, Мальты и Молдовы
Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов рассказал о соперниках в Лиге В первом раунде отбора чемпионата Европы 2025:
– Жеребьевка состоялась 7 июня. Пока известно, что конкурентками украинок будут команды Румынии, Мальты и Молдовы. Когда и где пройдут соревнования, нам сообщат на следующей неделе. Я со своими помощниками уже начал сбор информации о будущих соперницах.
– Проще всего, наверное, будет с досье на румынок, ведь украинки в прошлом году встречались с этой сборной на Турнире развития УЕФА и в квалификации Евро.
– Я бы не торопился с выводами, ведь после ухода игроков 2007 года рождения им на смену пришли на один-два года младшие футболистки. Хотя румынки для нас действительно удобные оппонентки, мы с ними всегда играем успешно. Темная лошадка в нашей группе – сборная Мальты. Женскому футболу в этой стране начали уделять внимание, и это сразу же сказалось. Что касается молдованок, то они играют в похожем стиле с румынками – такие же неуступчивые и жесткие в отборе.
– А как прошла смена поколений в девичьей сборной Украины?
– Скелет сборной составляют воспитанницы «Кривбасса» и «Ладомира». Сейчас есть неопределенность только с линией обороны, ведь из предыдущего состава там осталась только одна футболистка – Алина Савка из «Ворсклы». Радует, что появился способный бомбардир – Карина Леспух из Миная, которая отмечается заточенностью на ворота визави. Если усилим линию защиты, то у нас будет достаточно боеспособный состав.
– Тогда напоследок – на получение какого места будете настраивать своих подопечных?
– Скорее всего, наш квалификационный турнир пройдет в конце сентября, и проблем с игровой практикой быть не должно, ведь в августе стартует чемпионат Украины. Поэтому цель – занять первое место и вернуться в элитный дивизион.
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