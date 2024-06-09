РАНЬЕРИ: «С радостью обменял бы титул с Лестером на Скудетто с Ромой»

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери признался, что очень сожалеет о том, что не выиграл Скудетто с «Ромой»:

«Мне жаль, что я не выиграл Скудетто с «Ромой». Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул «Лестера».

Когда я пришел, команда едва спаслась в последний месяц сезона. Я просто сменил схему на 4-4-2, поменял крайних защитников, поставил Канте, который был неутомимым мотором, который прессинговал, шел в борьбу, оборонялся и, как мне казалось, мог бы одновременно и сделать навес, и замкнуть его головой. Простые вещи».

Недавно Раньери объявил о завершении тренерской карьеры.