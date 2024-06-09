Верес может подписать экс-голкипера Черноморца

«Верес» из Ровно может нынешним летом подписать 26-летнего голкипера Олега Билыка. Об этом сообщает Sport Arena.

Билык недавно покинул одесский «Черноморец» и сейчас является свободным агентом. В одесский клуб вратарь перешел летом прошлого года, однако в сезоне 2023/2024 однако провел за команду лишь два матча в начале кампании.

Ранее Билык выступал за такие клубы как «Ингулец» и «Александрия».

«Верес» за последнее время попрощался с целым рядом исполнителей, включая Михаила Шестакова, Василия Курко и Станислава Шарая.