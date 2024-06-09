Верес может подписать экс-голкипера Черноморца
Олег Билык сейчас является свободным агентом
«Верес» из Ровно может нынешним летом подписать 26-летнего голкипера Олега Билыка. Об этом сообщает Sport Arena.
Билык недавно покинул одесский «Черноморец» и сейчас является свободным агентом. В одесский клуб вратарь перешел летом прошлого года, однако в сезоне 2023/2024 однако провел за команду лишь два матча в начале кампании.
Ранее Билык выступал за такие клубы как «Ингулец» и «Александрия».
«Верес» за последнее время попрощался с целым рядом исполнителей, включая Михаила Шестакова, Василия Курко и Станислава Шарая.
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