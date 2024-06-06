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  4. Основной вратарь Черноморца близок к уходу. Он заинтересовал клубы УПЛ
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 08:11 |
567
0

Основной вратарь Черноморца близок к уходу. Он заинтересовал клубы УПЛ

Варакута может перебраться в Колос

06 июня 2024, 08:11 |
567
0
Основной вратарь Черноморца близок к уходу. Он заинтересовал клубы УПЛ
ФК Черноморец. Даниил Варакута (слева)

«Черноморец» после завершения сезона ожидает массовый уход игроков, а наиболее проблемной может стать вратарская линия.

Недолгим оказалось пребывание голкипера Олега Билыка в одесском «Черноморце». Пополнив ряды «моряков» летом прошлого года, он рассматривался как основной вратарь команды Романа Григорчука. Однако в ее штате тогда же появился еще один новичок и коллега по амплуа – Алексей Шевченко. После не слишком уверенной игры обоих на старте сезона-2023/24 главный тренер черно-синих решил испытать в деле Даниила Варакуту. И спустя некоторое время он не оставил сомнений в том, кому именно доверять пост номер один. Когда перед началом зимнего перерыва в чемпионате стало известно, что команду покидает Шевченко, у Билыка появилась возможность конкурировать только с одним Варакутой. Но, похоже, он ее не выдержал и теперь вынужден расстаться с одесским клубом.

По всей вероятности, в ближайшее время оказаться в другом клубе может и основной вратарь «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, фамилия Варакуты фигурировала в качестве вероятных кандидатур «Колоса». Известно также, что в его услугах заинтересованы еще несколько представителей элиты и один клуб зарубежья. Останется Даниил Варакута в «Черноморце» после окончания контракта или попробует лучшую судьбу в другом клубе – станет известно в ближайшее время.

Если главный страж ворот «Черноморца», как и Билык, перейдет в другой клуб, то в команде останутся только юный Даниил Пирожок и приглашенный зимой Ян Вечный.

В сезоне-2023/24 Олег Билык успел сыграть в «рамке» «Черноморца» всего 2 матча, в которых пропустил два мяча. Даниил Варакута в 24 поединках имеет показатель минус 38 голов.

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Черноморец Одесса Даниил Варакута Олег Билык трансферы трансферы УПЛ инсайд эксклюзив Колос Ковалевка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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