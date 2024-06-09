Соперник Украины потерял игрока из-за травмы перед стартом Евро-2024

Вчера соперник Украины по групповому этапу Евро-2024, сборная Бельгии, в товарищеском матче обыграла Люксмебург 3:0. Во время матча травму задней поверхности бедра получил правый защитник бельгийцев Томас Менье.

О состоянии здоровья 32-летнего игрока «Трабзонспора» рассказал главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско:

«Главный итог этого матча — мы потеряли Менье. В воскресенье ему сделают МРТ, но уже сейчас понятно, что там не все хорошо, нас это огорчает. Надежда еще есть, но я настроен не очень оптимистично. Менье, скорее всего, пропустит несколько дней или недель».

Ранее сборная Бельгии из-за травмы уже потеряла одного защитника, Артура Теата.