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Чемпионат Европы
09 июня 2024, 09:17 |
1136
0

Соперник Украины потерял игрока из-за травмы перед стартом Евро-2024

У Тома Менье повреждение мышц бедра

09 июня 2024, 09:17 |
1136
0
Соперник Украины потерял игрока из-за травмы перед стартом Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тома Менье

Вчера соперник Украины по групповому этапу Евро-2024, сборная Бельгии, в товарищеском матче обыграла Люксмебург 3:0. Во время матча травму задней поверхности бедра получил правый защитник бельгийцев Томас Менье.

О состоянии здоровья 32-летнего игрока «Трабзонспора» рассказал главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско:

«Главный итог этого матча — мы потеряли Менье. В воскресенье ему сделают МРТ, но уже сейчас понятно, что там не все хорошо, нас это огорчает. Надежда еще есть, но я настроен не очень оптимистично. Менье, скорее всего, пропустит несколько дней или недель».

Ранее сборная Бельгии из-за травмы уже потеряла одного защитника, Артура Теата.

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Тома Менье сборная Бельгии по футболу травма Евро-2024 Доменико Тедеско
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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