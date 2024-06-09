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Бельгия
08.06.2024 21:00 – FT 3 : 0
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09 июня 2024, 03:20 | Обновлено 09 июня 2024, 04:12
85
0

Бельгия – Люксембург – 3:0. Готовятся к Украине. Видео голов и обзор матча

Будущие соперники нашей сборной на Евро-2024 одержали разгромную победу

09 июня 2024, 03:20 | Обновлено 09 июня 2024, 04:12
85
0
Бельгия – Люксембург – 3:0. Готовятся к Украине. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины сыграет с Бельгией в третьем туре группового этапа Евро-2024, а между тем команды готовятся к турниру с помощью товарищеских поединков. В субботу, 8 июня, бельгийцы принимали Люксембург и разгромили соперников со счетом 3:0, голы забивали Ромелу Лукаку (дубль) и Леандро Троссард.

Товарищеский матч

Бельгия – Люксембург – 3:0

Голы: Лукаку, 43, пен, 57, Троссард, 80

Бельгия: Кастельс, Менье (де Кейпер, 16), Витцель (Вранкс, 46), Фас, де Брюйне (де Кетеларе, 73), Троссард, Доку (Карраско, 65), Онана (Дебаст, 65), Мангаля, Кастань (Бакайоко, 65), Лукаку.

Люксембург: Морис, Карлсон, Джогович (Жонатанс, 86), Янс (Лохай, 79), Махмутович, Шано, Олесен, Мартинс Перейра (Селимович, 54), Филиппс (Икене, 86) , Синани, Родригеш (Видейра Перейра, 86).

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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