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  4. У соперника Украины потеря. Ключевой защитник Бельгии пропустит Евро-2024
Чемпионат Европы
24 мая 2024, 20:25 |
1284
0

У соперника Украины потеря. Ключевой защитник Бельгии пропустит Евро-2024

У Артура Теата травма лодыжки

24 мая 2024, 20:25 |
1284
0
У соперника Украины потеря. Ключевой защитник Бельгии пропустит Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевой защитник сборной Бельгии Артур Теат пропустит Евро-2024 из-за травмы лодыжки, которую он получил в матче за свой клуб, «Ренн».

Бельгия пока что не опубликовала даже предварительную заявку на Евро-2024, однако главный тренер команды Доменико Тедеско уже принял решение не включать Теата в нее. Игрока Лилля» заменит 23-летний Максим Де Куйпер из «Брюгге».

Напомним, в последнем отборочном цикле 23-летний Теат стал ключевым игроком сборной Бельгии. Он выходил в основе в каждом из 8 матчей бельгийцев в отборе на Евро-2024.

Сборная Бельгии является соперником Украины по групповому этапе Евро-2024.

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Олег Дидух Источник: Het Nieuwsblad
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