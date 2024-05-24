У соперника Украины потеря. Ключевой защитник Бельгии пропустит Евро-2024

Ключевой защитник сборной Бельгии Артур Теат пропустит Евро-2024 из-за травмы лодыжки, которую он получил в матче за свой клуб, «Ренн».

Бельгия пока что не опубликовала даже предварительную заявку на Евро-2024, однако главный тренер команды Доменико Тедеско уже принял решение не включать Теата в нее. Игрока Лилля» заменит 23-летний Максим Де Куйпер из «Брюгге».

Напомним, в последнем отборочном цикле 23-летний Теат стал ключевым игроком сборной Бельгии. Он выходил в основе в каждом из 8 матчей бельгийцев в отборе на Евро-2024.

Сборная Бельгии является соперником Украины по групповому этапе Евро-2024.