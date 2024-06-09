Победный гол Эндрика. Бразилия переиграла Мексику в товарищеском матче

Состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Бразилии. Победу одержали «селесао» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл Андреас Перейра уже на пятой минуте матча с ассиста Савио. В первом тайме голов больше не было, а во втором преимущество бразильцев было удвоено после ассиста еще одного игрока «Жироны» Яна Коуту и ​​гола Мартинелли. На 73 минуте Киньонес сократил разрыв, а на 90+3 Гильермо Мартинес, казалось бы, принес ничью хозяевам, однако на 90+6 минуте бразильский вундеркинд Эндрик, которому ассистировал его будущий партнер по мадридскому "Реалу» Винисиус Жуниор, подарил победу «пентакампеонам».

Товарищеский матч

Мексика – Бразилия – 2:3

Голы: Киньонес, 73, Мартинес, 90+3 – Перейра, 5, Мартинелли, 54, Эндрик, 90+6

Напомним, ранее сборная Колумбии разгромила сборную США со счётом 5:1.