Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победный гол Эндрика. Бразилия переиграла Мексику в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Мексика
09.06.2024 04:00 – FT 2 : 3
Бразилия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
09 июня 2024, 05:50 | Обновлено 09 июня 2024, 06:33
137
0

Победный гол Эндрика. Бразилия переиграла Мексику в товарищеском матче

Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «селесао»

09 июня 2024, 05:50 | Обновлено 09 июня 2024, 06:33
137
0
Победный гол Эндрика. Бразилия переиграла Мексику в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Бразилии. Победу одержали «селесао» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл Андреас Перейра уже на пятой минуте матча с ассиста Савио. В первом тайме голов больше не было, а во втором преимущество бразильцев было удвоено после ассиста еще одного игрока «Жироны» Яна Коуту и ​​гола Мартинелли. На 73 минуте Киньонес сократил разрыв, а на 90+3 Гильермо Мартинес, казалось бы, принес ничью хозяевам, однако на 90+6 минуте бразильский вундеркинд Эндрик, которому ассистировал его будущий партнер по мадридскому "Реалу» Винисиус Жуниор, подарил победу «пентакампеонам».

Товарищеский матч

Мексика – Бразилия – 2:3

Голы: Киньонес, 73, Мартинес, 90+3 – Перейра, 5, Мартинелли, 54, Эндрик, 90+6

Напомним, ранее сборная Колумбии разгромила сборную США со счётом 5:1.

По теме:
Франция – Канада. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Италия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФОТО. Футболисты сборной Украины потренировались после матча с Польшей
сборная Бразилии по футболу сборная Мексики по футболу товарищеские матчи Эндрик
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей
Футбол | 08 июня 2024, 12:55 2
Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей
Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей

Бывший защитник национальной команды раскритиковал Зубкова за неумение играть головой

Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Бокс | 08 июня 2024, 08:33 3
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент

Абсолютный чемпион высоко оценил китайского боксера

Брат Фьюри рассказал, в каком состоянии находится Тайсон после боя с Усиком
Бокс | 08.06.2024, 18:10
Брат Фьюри рассказал, в каком состоянии находится Тайсон после боя с Усиком
Брат Фьюри рассказал, в каком состоянии находится Тайсон после боя с Усиком
Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024
Футбол | 08.06.2024, 21:48
Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024
Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024
Расселл взял поул в Канаде, два пилота показали одинаковое время!
Авто/мото | 09.06.2024, 00:07
Расселл взял поул в Канаде, два пилота показали одинаковое время!
Расселл взял поул в Канаде, два пилота показали одинаковое время!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
07.06.2024, 23:39 161
Футбол
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
07.06.2024, 12:54 1
Бокс
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
07.06.2024, 16:05 1
Бокс
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
08.06.2024, 00:41 1
Футбол
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
07.06.2024, 13:25 14
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
07.06.2024, 09:01 3
Футбол
Боец, который спарринговал с Джошуа и Дюбуа, сравнил силу их ударов
Боец, который спарринговал с Джошуа и Дюбуа, сравнил силу их ударов
07.06.2024, 18:14 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем