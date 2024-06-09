Колумбия разгромила США. Один из голов забил бывший футболист Карпат

9 июня продолжаются товарищеские матчи – как и в Европе, так и за ее пределами. В частности, уже завершился поединок между сборными США и Колумбии. В нем американцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5.

Один из голов колумбийской сборной на счету Хорхе Карраскаля, который в свое время достаточно успешно выступал за львовские «Карпаты».

Товарищеский матч

США – Колумбия – 1:5

Голы: Веа, 58 – Ариас, 6, Борре, 19, Риос, 77, Карраскаль, 85, Синистерра, 88