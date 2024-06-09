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Товарищеские матчи
США
09.06.2024 00:30 – FT 1 : 5
Колумбия
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09 июня 2024, 04:05 | Обновлено 09 июня 2024, 04:56
124
0

Колумбия разгромила США. Один из голов забил бывший футболист Карпат

Хорхе Карраскаль отличился в товарищеском поединке

09 июня 2024, 04:05 | Обновлено 09 июня 2024, 04:56
124
0
Колумбия разгромила США. Один из голов забил бывший футболист Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июня продолжаются товарищеские матчи – как и в Европе, так и за ее пределами. В частности, уже завершился поединок между сборными США и Колумбии. В нем американцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5.

Один из голов колумбийской сборной на счету Хорхе Карраскаля, который в свое время достаточно успешно выступал за львовские «Карпаты».

Товарищеский матч

США – Колумбия – 1:5

Голы: Веа, 58 – Ариас, 6, Борре, 19, Риос, 77, Карраскаль, 85, Синистерра, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Колумбия).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Карраскаль (Колумбия).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Колумбия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (США).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Сантос Борре (Колумбия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Jhon Arias (Колумбия).
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Хорхе Карраскаль сборная США по футболу сборная Колумбии по футболу товарищеские матчи видео голов и обзор Карпаты Львов
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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