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Товарищеские матчи
Испания
08.06.2024 22:30 – FT 5 : 1
Северная Ирландия
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09 июня 2024, 03:40 | Обновлено 09 июня 2024, 04:31
179
0

Дубль Педри, два ассиста Ямала. Испания разгромила Северную Ирландию

«Красная фурия» пропустила первой, но в ответ забила пять голов

09 июня 2024, 03:40 | Обновлено 09 июня 2024, 04:31
179
0
Дубль Педри, два ассиста Ямала. Испания разгромила Северную Ирландию
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч между сборными Испании и Северной Ирландии. Подопечные де ла Фуэнте уверенно обыграли соперников, хоть и пропустили первыми. Дублем отличился Педри, а еще один каталонский талант Ламин Ямал отдал две голевые передачи.

Товарищеский матч

Испания – Северная Ирландия – 5:1

Голы: Педри, 12, 29, Мората, 19, Фабиан Руис, 35, Оярсабаль, 60 – Беллард, 2

Испания: Симон, Кукурелья (Гримальдо, 46), Ле Норман, Фернандес (Лапорт, 53), Навас (Карвахаль, 46), Руис, Родри, Педри (Мерино, 61), Уильямс , Мората (Оярсабаль, 53), Ямаль (Хоселе, 72).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Гьюм (Спенсер, 77), Тоул (Томпсон, 46), Эванс, Беллард, Прайс (Макменамин, 83), Брэдли ( Маккосленд, 66), Бойд-Манс (Эванс, 46), Чарльз, Рид (Тейлор, 66).

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Испания).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Испания).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Баллард (Северная Ирландия).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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