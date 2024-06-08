Испания – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

8 июня на Мальорка-Сон-Муа пройдет товарищеский матч, в котором сборная Испании встретится со сборной Северной Ирландии. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Испания

Команда после провала на прошлом чемпионате мира рассталась с Луисом Энрике. Хуже точно не стало, скорее наоборот, при нынешнем наставнике, Де Ла Фуэнте, вышло заметно прибавить в плане стабильности. Да, начиналось все для нового тренера с поражения Шотландии. Но в итоге на пару с ней уверенно и досрочно сборная выиграла группу. А параллельно, год назад, фурия роха раздобыла и титул, победив в финале Лиги Наций сначала Италию, а потом, в серии пенальти решающего поединка, и Хорватию. Сейчас много ждут на Евро - на прошлом только в полуфинале испанцы уступали Италии, будущему триумфатору, причем в послематчевой серии. Весенние контрольные поединки должны были стать звоночком, когда проиграли Колумбии и выдали 3:3 с Бразилией. Ну, а летний сбор начали с приема соседа-карлика, Андорры.

Ставки на матч Испания – Северная Ирландия

Северная Ирландия

Сборная при нынешнем наставнике, Майкле О'Ниле, выдали свой последний сильный отрезок, когда получилось выиграть пропуск на Евро-2016, а уже там, выиграв у Украины, команда даже вышла в плей-офф. Но потом, и без этого специалиста, и уже с ним воссоединясь, показывали зелено-белые уж очень скромные результаты. Из 9 набранных в евроотборе очков 2/3 было набрано с аутсайдером, Сан-Марино. В 2024-м году, готовясь к новому циклу, получалось неплохо. В марте сначала закончили вничью поединок в Румынии, а потом оформили минимальную победу с соседями, шотландцами. Летом цикл начинается сейчас, на Мальорке, а потом еще будет встреча с более простым оппонентом, Андоррой.

Статистика личных встреч

В 2006-м нортайриши наконец-то взяли победу, только вторую за всю историю. Уже через год фурия роха взяла реванш, но минимальный, 1:0.

Прогноз

GGBET не ждет борьбы от этой пары - гости в разы сильнее, и не так хорошо обороняются, как на своем пике. Ставим на то, что тут подопечные де ла Фуэнте выиграют при форе -2,5 голов (коэффициент - 1,95).