9 июня на «Карло Кастеллани» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Италии встретится со сборной Боснии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда готовится защищать свой чемпионский титул, взятый на прошлом турнире. Правда, с тех пор Скуадра Адзурра успела провалиться, не выйдя на мундиаль (второй раз кряду, еще и с поражением в стыке дома скромной Северной Македонии), а в разгар прошлогоднего отбора сбежал на Ближний Восток и Роберто Манчини. При сменившем его Спаллетти хватало не лучших матчей - тут и дебют с ничьей против македонцев, и поражение Англии, которая уже все решила для себя, и откровенная игра на 0:0 с Украиной в последнем туре. Но, с другой стороны, достигнуто нужного результата в виде итогового второго места в группе. И, значит, можно готовиться к Евро, причем в марте итальянцы в рамках товарищеских матчей обыграли последовательно Венесуэлу и Эквадор. Уже в июне с Турцией закончили 0:0, и этот безголевой поединок дома точно не занести в актив потенциальному гранду.

Ставки на матч Италия – Босния

Босния

Сборная целенаправленно в прошлом году играла с прицелом на путь Лиги Наций, не особенно пытаясь добиться результата в классическом отборе. Но все, что показал мартовский плей-офф, это хроническое неумение золотых лилий проводить матчи на вылет. На этот раз, открыв счет в Зенице, потом Джеко и компания в концовке получила пару голов от украинцев, проиграв уже в первом раунде. После этого на тренерском посту Милошевича сменил другой известный в прошлом футболист, только уже еще и местная легенда, Барбарез. Для экс-нападающего это первый подобный опыт. Дебютировал Сергей против Англии, и там не получилось практически ничего: уступили 0:3.

Статистика личных встреч

Сборные совсем недавно играли друг с другом, в 2019-м в евроотборе, и в следующем году уже в рамках Лиги Наций. Итальянцы выиграли трижды при единственной ничьей, кстати, домашней.

Прогноз

GGBET ждет победы подопечных Спаллетти. Но, кажется, совсем уж легкой она не получится - стоит присмотреться к форе +1,5 гола на гостей (коэффициент - 1,86).