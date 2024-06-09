Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Италия
09.06.2024 21:45 - : -
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 02:59 |
22
0

Италия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

09 июня 2024, 02:59 |
22
0
Италия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июня на «Карло Кастеллани» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Италии встретится со сборной Боснии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда готовится защищать свой чемпионский титул, взятый на прошлом турнире. Правда, с тех пор Скуадра Адзурра успела провалиться, не выйдя на мундиаль (второй раз кряду, еще и с поражением в стыке дома скромной Северной Македонии), а в разгар прошлогоднего отбора сбежал на Ближний Восток и Роберто Манчини. При сменившем его Спаллетти хватало не лучших матчей - тут и дебют с ничьей против македонцев, и поражение Англии, которая уже все решила для себя, и откровенная игра на 0:0 с Украиной в последнем туре. Но, с другой стороны, достигнуто нужного результата в виде итогового второго места в группе. И, значит, можно готовиться к Евро, причем в марте итальянцы в рамках товарищеских матчей обыграли последовательно Венесуэлу и Эквадор. Уже в июне с Турцией закончили 0:0, и этот безголевой поединок дома точно не занести в актив потенциальному гранду.

Ставки на матч Италия – Босния

Босния

Сборная целенаправленно в прошлом году играла с прицелом на путь Лиги Наций, не особенно пытаясь добиться результата в классическом отборе. Но все, что показал мартовский плей-офф, это хроническое неумение золотых лилий проводить матчи на вылет. На этот раз, открыв счет в Зенице, потом Джеко и компания в концовке получила пару голов от украинцев, проиграв уже в первом раунде. После этого на тренерском посту Милошевича сменил другой известный в прошлом футболист, только уже еще и местная легенда, Барбарез. Для экс-нападающего это первый подобный опыт. Дебютировал Сергей против Англии, и там не получилось практически ничего: уступили 0:3.

Статистика личных встреч

Сборные совсем недавно играли друг с другом, в 2019-м в евроотборе, и в следующем году уже в рамках Лиги Наций. Итальянцы выиграли трижды при единственной ничьей, кстати, домашней.

Прогноз

GGBET ждет победы подопечных Спаллетти. Но, кажется, совсем уж легкой она не получится - стоит присмотреться к форе +1,5 гола на гостей (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Италия
9 июня 2024 -
21:45
Босния и Герцеговина
Фора Боснии (+1.5) 1.86 Сделать ставку
По теме:
Франция – Канада. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Дания – Норвегия – 3:1. Гол Холанда не помог. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи. Ничья Швейцарии и Австрии, победы Молдовы и Венгрии
сборная Италии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Италия - Босния и Герцеговина Евро-2024 товарищеские матчи прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Бокс | 08 июня 2024, 08:33 3
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент

Абсолютный чемпион высоко оценил китайского боксера

Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Бокс | 08 июня 2024, 17:19 11
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»

Промоутер высказался о судьбе титула IBF

Роман ЯРЕМЧУК: «У Бельгии есть Де Брюйне и Доку. Плюс, что нет Куртуа»
Футбол | 08.06.2024, 20:13
Роман ЯРЕМЧУК: «У Бельгии есть Де Брюйне и Доку. Плюс, что нет Куртуа»
Роман ЯРЕМЧУК: «У Бельгии есть Де Брюйне и Доку. Плюс, что нет Куртуа»
Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024
Футбол | 08.06.2024, 21:48
Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024
Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024
Шевченко порекомендовал Милану 3 игроков из Украины. Два уже заинтересовали
Футбол | 08.06.2024, 07:01
Шевченко порекомендовал Милану 3 игроков из Украины. Два уже заинтересовали
Шевченко порекомендовал Милану 3 игроков из Украины. Два уже заинтересовали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
08.06.2024, 00:05 58
Футбол
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
07.06.2024, 13:25 14
Футбол
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
07.06.2024, 12:52 1
Бокс
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
07.06.2024, 22:29 14
Футбол
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
07.06.2024, 06:59 13
Футбол
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
07.06.2024, 21:50 2
Футбол
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
08.06.2024, 00:41 1
Футбол
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
07.06.2024, 07:15 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем