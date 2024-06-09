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Товарищеские матчи
Португалия
08.06.2024 19:45 – FT 1 : 2
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09 июня 2024, 02:00 | Обновлено 09 июня 2024, 02:37
47
0

Португалия – Хорватия – 1:2. Поражение без Роналду. Видео голов и обзор

Голы Модрича и Будимира принесли хорватам победу

09 июня 2024, 02:00 | Обновлено 09 июня 2024, 02:37
47
0
Португалия – Хорватия – 1:2. Поражение без Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч, в котором встречались национальные сборные Португалии и Хорватии. Обе команды напрямую вышли на Евро-2024, поэтому с весны готовятся к турниру с помощью товарищеских игр.

В матче не принял участие Кришиану Роналду, который целую игру просидел в запасе. Без него португальцы уступили, поскольку на гол Диего Жоты хорваты ответили точными выстрелами Луки Модрича с пенальти и Анте Будимира.

Товарищесктй матч

Португалия – Хорватия – 1:2

Голы: Жота, 48 – Модрич, 8, пен, Будимир, 56

Португалия: Кошта, Мендеш (Канселу, 46), Инасиу, Диаш, Далот (Семеду, 46), Витинья (Нунеш, 84), Палинья, Фернандеш (Нету, 70), Силва, Феликс (Леау, 46), Рамуш (Жота, 46)

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Ковачич (Иванушец, 75), Брозович (Влашич, 75), Модрич (Сучич, 54), Майер (Пашалыч, 54), Крамарич (Перешич, 54), Будимир (Петкович, 67)

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Хорватия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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