Португалия – Хорватия – 1:2. Поражение без Роналду. Видео голов и обзор

Состоялся товарищеский матч, в котором встречались национальные сборные Португалии и Хорватии. Обе команды напрямую вышли на Евро-2024, поэтому с весны готовятся к турниру с помощью товарищеских игр.

В матче не принял участие Кришиану Роналду, который целую игру просидел в запасе. Без него португальцы уступили, поскольку на гол Диего Жоты хорваты ответили точными выстрелами Луки Модрича с пенальти и Анте Будимира.

Товарищесктй матч

Португалия – Хорватия – 1:2

Голы: Жота, 48 – Модрич, 8, пен, Будимир, 56

Португалия: Кошта, Мендеш (Канселу, 46), Инасиу, Диаш, Далот (Семеду, 46), Витинья (Нунеш, 84), Палинья, Фернандеш (Нету, 70), Силва, Феликс (Леау, 46), Рамуш (Жота, 46)

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Ковачич (Иванушец, 75), Брозович (Влашич, 75), Модрич (Сучич, 54), Майер (Пашалыч, 54), Крамарич (Перешич, 54), Будимир (Петкович, 67)