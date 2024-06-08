8 июня на Эштадиу Насиональ ду Жамор пройдет товарищеский матч, в котором сборная Португалии встретится со сборной Хорватии. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда не провалилась точно на прошлом чемпионате мира, дойдя до четвертьфинала, что стало одним из лучших достижений в истории. Но поражением от Марокко в Катаре эра Фернанду Сантуша закончилась. По иронии, его сменил Роберто Мартинес, чья Бельгия на мундиале как раз выглядела на мундиале откровенно убого. Но с испанцем избранные показали себя в прошлом году отлично, выиграв все 10 матчей, пусть и в не самой сложной группе отбора на Евро - такое получилось только у них. Но этой весной, разгромив 5-2 шведов, потом команда получила холодный душ в виде 0-2 в Словении - что, в целом, можно было считать даже своевременным звоночком, пищей для подготовки перед финальным сбором. Он начался с приема в Финляндии. Легко доведя разницу голов до разгромной, в 3 мяча, потом фаворит пропустил пару голов от Пукки за пару минут. Но в итоге закончили победными 4-2.

Ставки на матч Португалия – Хорватия

Хорватия

Сборная при Златко Даличе стабильно хороша. На последних чемпионатах мира получилось дважды войти в тройку лучших. Сначала, в 2018-м, клетчатые только в финале уступили невероятной Франции. А в Катаре уже обновленный состав ограничился бронзой. Ближе всего к трофею Модрич и компания были в последней Лиге Наций, где все закончилось победой Испании в послематчевой финальной серии. В отборе на Евро были проблемы, но все-таки удалось обеспечить право сыграть на турнире напрямую. Так что весной хорваты играли товарищеские поединки, и не особенно удачно: только нулевая ничья с Тунисом, 4-2 с Египтом. Зато июнь начался с разгрома Северной Македонии 3-0, с дублем Майера в первом тайме.

Статистика личных встреч

Было 7 матчей, и клетчатые так ни разу и не выиграли. Избранные выиграли 5 раз в основное время, и прошли соперника в 1/8 финала на Евро-2016 за счет единственного гола Куарежмы в экстра-тайме.

Прогноз

GGBET считает хозяев безусловным фаворитом. Но у них сильный соперник, а результат не особенно важен - можно играть в свое удовольствие, и, значит, проходным вариантом выглядит тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,94).