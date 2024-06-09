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  4. Паолини объяснила, почему разгромно проиграла Свентек в финале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
09 июня 2024, 02:16 |
119
0

Паолини объяснила, почему разгромно проиграла Свентек в финале Ролан Гаррос

Ига справилась с Жасмин в двух партиях за 68 минут

09 июня 2024, 02:16 |
119
0
Паолини объяснила, почему разгромно проиграла Свентек в финале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Ига Свентек

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала поражение Иге Свентек в финале Открытого чемпионата Франции 2024:

«Могла ли я сделать что-нибудь иначе в финале? Я старалась сделать все, что было в моих силах. Может быть... Может быть, что-то и могла, я не знаю. Может, она и могла бы совершить больше ошибок, а может и нет. Возможно, я могла бы выиграть больше геймов, чтобы больше оставаться в игре. Но Ига здесь играет потрясающе. Она встречает мяч рано, отнимает у вас время. Она может очень и очень хорошо защищаться. На грунте она невероятна. Но и на харде тоже сколько она уже выиграла в этом году. Однако я думаю, что именно на этом турнире это вообще другая история. Ей 22 года, а она уже взяла здесь четыре титула. Это не обычные цифры, это нечто невероятное.

Думаю, что это был самый трудный матч за всю мою карьеру. Было еще труднее, чем во время нашего прошлого с ним поединка. Тогда я проиграла 6-3, 6-0 или как-то так, но сегодня мне было сложнее. Я сейчас играю лучше, но и она тоже играет лучше, чем 2 года назад. Тем более на этом покрытии. Я бы хотела сыграть с ней еще, неважно на каком этапе соревнований, неважно на каком турнире. Просто я думаю, что в таких матчах я могу что-нибудь найти для себя, что еще добавить моей игре. Это трудно играть против нее, но также лучше понимаю, что еще я могу улучшить или добавить в свой теннис.

Какие мои следующие мечты и цели? Думаю, попытаться сохранить этот уровень. Сейчас я мало об этом думаю на самом деле. Я проиграла этот финал и вроде как должна скучать. Но, я думаю, мне нужно порадоваться этим двум счастливым неделям, моему прогрессу в рейтинге. Это не грустный момент, а счастлива. Так что я должна видеть вещи в таком свете. Я не знаю, что готовит для меня будущее. Я не знаю, о чем должна мечтать дальше. Я наслаждаюсь сегодняшним днем, я в данный момент. Приятно двигаться просто вот так, шаг за шагом, и увидеть, что будет дальше», – заявила Паолини.

Видеообзор матча Ига Свентек – Жасмин Паолини

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Жасмин Паолини Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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