Свентек поделилась эмоциями после триумфа на Ролан Гаррос 2024

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала триумф на Открытом чемпионате Франции 2024, в финале которого обыграла Жасмин Паолини:

– Ига, поздравляем. Это ваш третий титул на Ролан Гаррос подряд. Четвертый в целом. Ваш пятый титул Grand Slam. Расскажите, что для вас значит это достижение.



– О, это много значит. Этот турнир был довольно нереальным с самого начала, со второго раунда. А потом я смогла улучшить свою игру с каждым матчем. Я очень горжусь собой, потому что ожидания извне, очевидно, были довольно высокими. Давление также. Я счастлива, что я просто делала своё дело и была готова справиться со всем этим и победить.

– Есть ли у вас ощущение, что сегодня вы сыграли идеальный матч?



– Учитывая всю ситуацию и то, что во время финалов иногда бывает очень много давления, я думаю, что это был действительно хороший матч. Очевидно, я проиграла подачу в начале матча, поэтому, возможно, он не был идеальным, но я думаю, что уровень был достаточно высоким. Это было не так просто, как показывает счет. Да, я думаю, что сыграла достаточно хорошо, учитывая все эти факторы и давление.

– Ранее на корте вы сказали, что сегодняшняя победа была очень эмоциональной. Если вы можете рассказать нам, почему она была эмоциональной? А также, когда Вы говорите о давлении, имеете ли Вы в виду давление, которое оказываете на себя?



– Когда я говорю о давлении, я обычно имею в виду давление на себя из-за давления извне. Очевидно, что я перфекционистка, поэтому всегда чувствую давление где-то на подсознании. Но, я думаю, что я хорошо справляюсь со своим собственным давлением. А вот когда давление извне, тогда немного хуже. Но на этом турнире я справилась с этим очень хорошо. Это была эмоциональная победа, потому что вчера и сегодня утром я испытывала сильный стресс. И я знала, что если сосредоточусь на теннисе, то смогу справиться с этим, и в конце концов всё пошло так, как я хотела. Так что я очень горжусь собой.

– Вы выиграли здесь финалы против четырёх разных теннисисток. Возможно, у вас здесь нет равной вам соперницы, потому что вы так доминируете. Можете ли вы представить себе время, когда у вас появится кто-то, кто сможет бросить вам вызов здесь и сыграть с вами великолепный финал?



– Ну, я думаю, что у нас уже есть игроки, с которыми мне приходилось встречаться, например, Арина, Коко, Елена. Так что не то, чтобы у нас нет истории противостояний, но наверное это не так очевидно, как это было у Роджера, Новака и Рафы. Но я не знаю. Иногда, знаете, это просто жеребьевка. Иногда это тот факт, что один игрок будет играть хорошо здесь, другой игрок будет играть хорошо в другом месте. Так что я могу себе это представить, но я не знаю, кто из этих игроков это будет, или, возможно, кто-то новый. Посмотрим.

– Вы много говорили о том, что ваша первая победа на Ролан Гаррос была такой неожиданной и изменила все. Теперь, когда вы выиграли четыре раза, как ваш опыт помог вам в такие сложные моменты, например, в матче с Наоми?



– Конечно, у меня есть много опыта, когда я испытывала стресс или знала, что этот матч будет очень важным и напряжённым. Но я смогла с этим справиться, и ты можешь просто использовать этот опыт, когда у тебя случаются похожие ситуации. Потому что это не происходит так, мол, о, это мой пятый финал на мэйджоре, нет никакого стресса из-за этого. Так не бывает обычно. Так что, безусловно, опыт помогает. Я бы сказала, что в роли андердога это сделать легче. Но, знаете, это даёт мне ещё больше положительных эмоций, что я могу справляться со всем должным образом.

– Победы в Мадриде, Риме, победа здесь, где все говорили, что вы не можете проиграть... Мне просто интересно, доказали ли вы что-то себе, узнали ли что-то новое о себе за этот период?



– Честно говоря, я поняла, что я могу это сделать. Например, восемь недель назад я поехала на Fed Cup, а потом, знаете, не возвращалась домой все эти недели, я была такая: «О, Боже мой». Я имею в виду, когда я смотрю на свой календарь на телефоне, это выглядит безумно, как я собираюсь пережить это? Но вот я здесь. Честно говоря, думаю, я поняла, что если я наслаждаюсь жизнью вне корта, а мне очень понравилось быть в Мадриде, Риме и здесь, это помогает мне также быть свежей на корте. Так что я думаю, что у меня было меньше драмы по сравнению с прошлым годом, и я могла просто наслаждаться жизнью. Поэтому и на корте я чувствовала больше энергии, – сказала Ига.

Видеообзор матча Ига Свентек – Жасмин Паолини