ФОТО. Королева Парижа. Награждение Свентек на Ролан Гаррос. Как это было
8 июня Ига обыграла Жасмин Паолини в финале французского мейджора
8 июня состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2024.
В поединке за титул Ига Свентек из Польши, которая занимает первую строчку рейтинга WTA, в двух сетах разгромила представительницу Италии Жасмин Паолини. Встреча завершилась за 68 минут 6:2, 6:1.
Свентек выигрывала на кортах Парижа четвертый титул (2020, 2022, 2023, 2024). Для Иги это 21-я подряд победа в столице Франции, всего она сыграла здесь 37 матчей, проиграв всего два.
После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения.
ФОТО. Королева Парижа. Награждение Свентек на Ролан Гаррос. Как это было
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