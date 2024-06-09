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  4. ФОТО. Королева Парижа. Награждение Свентек на Ролан Гаррос. Как это было
Ролан Гаррос
09 июня 2024, 01:59 |
96
0

ФОТО. Королева Парижа. Награждение Свентек на Ролан Гаррос. Как это было

8 июня Ига обыграла Жасмин Паолини в финале французского мейджора

09 июня 2024, 01:59 |
96
0
ФОТО. Королева Парижа. Награждение Свентек на Ролан Гаррос. Как это было
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

8 июня состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2024.

В поединке за титул Ига Свентек из Польши, которая занимает первую строчку рейтинга WTA, в двух сетах разгромила представительницу Италии Жасмин Паолини. Встреча завершилась за 68 минут 6:2, 6:1.

Свентек выигрывала на кортах Парижа четвертый титул (2020, 2022, 2023, 2024). Для Иги это 21-я подряд победа в столице Франции, всего она сыграла здесь 37 матчей, проиграв всего два.

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения.

ФОТО. Королева Парижа. Награждение Свентек на Ролан Гаррос. Как это было

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Ига Свёнтек Жасмин Паолини фото фотогалерея Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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