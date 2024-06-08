Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо

5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1». Футболист признался, почему выбрал именно киевский клуб.

«Днепр-1» – это был незабываемый путь моей карьеры! Я хотел бы поблагодарить за невероятные годы, за все время, что я был частью этого клуба. «Днепр-1» – теперь это уже моя история, которую мы написали с вами вместе.

Я благодарю каждого игрока, с которым я выходил на футбольное поле, всех тренеров, с которыми мне приходилось поработать в Днепре, болельщиков, персонал, медицинский штаб и, конечно, руководство футбольного клуба! Мне было очень приятно быть неотъемлемой частью этого коллектива! Всех крепко обнял», – сказал Пихаленок.

В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.