Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
Александр стал первым летним трансфером киевлян
5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1». Футболист признался, почему выбрал именно киевский клуб.
«Днепр-1» – это был незабываемый путь моей карьеры! Я хотел бы поблагодарить за невероятные годы, за все время, что я был частью этого клуба. «Днепр-1» – теперь это уже моя история, которую мы написали с вами вместе.
Я благодарю каждого игрока, с которым я выходил на футбольное поле, всех тренеров, с которыми мне приходилось поработать в Днепре, болельщиков, персонал, медицинский штаб и, конечно, руководство футбольного клуба! Мне было очень приятно быть неотъемлемой частью этого коллектива! Всех крепко обнял», – сказал Пихаленок.
В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.
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о останні залишаться. Я не можу їх зсуджувати,людина шукає де краще,але коли всі разом, це дуже чуйний удар по команді. Але я вію, що Дніпро-1 оговтається,набре інших майбутніх зірок та доведе,що ще зарано його ховати.