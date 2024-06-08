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  4. Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
Украина. Премьер лига
08 июня 2024, 23:52 | Обновлено 09 июня 2024, 00:27
1494
3

Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо

Александр стал первым летним трансфером киевлян

08 июня 2024, 23:52 | Обновлено 09 июня 2024, 00:27
1494
3
Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
ФК Динамо. Александр Пихаленок

5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1». Футболист признался, почему выбрал именно киевский клуб.

«Днепр-1» – это был незабываемый путь моей карьеры! Я хотел бы поблагодарить за невероятные годы, за все время, что я был частью этого клуба. «Днепр-1» – теперь это уже моя история, которую мы написали с вами вместе.

Я благодарю каждого игрока, с которым я выходил на футбольное поле, всех тренеров, с которыми мне приходилось поработать в Днепре, болельщиков, персонал, медицинский штаб и, конечно, руководство футбольного клуба! Мне было очень приятно быть неотъемлемой частью этого коллектива! Всех крепко обнял», – сказал Пихаленок.

В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы УПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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aleks8-48
Такова доля цієї команди. Дніпро-1 з багатьох мало відомих або не потрібних іншим командам гравців зробив відомими, а де-кого зірковими футболістами та гравцями збірної,які потім його залишали в скрутну для нього годину.Довбик,Лунін,Пихальонок, Гуцуляк,Кочергін... зараз де-хто поклав око на Сватка,Сарапія,Рубчинського-сподіваюсь,щ
о останні залишаться. Я не можу їх зсуджувати,людина шукає де краще,але коли всі разом, це дуже чуйний удар по команді. Але я вію, що Дніпро-1 оговтається,набре інших майбутніх зірок та доведе,що ще зарано його ховати.
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0
OtsoCity
У Дніпрі ти був без трофеїв, тепер будеш в лайні суркисів (динамо) теж без трофеїв 
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