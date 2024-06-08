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Украина. Первая лига
08 июня 2024, 20:25 | Обновлено 08 июня 2024, 20:28
892
0

Юрий ВИРТ: «Звягель заслуженно повысился в классе»

Тренер «Звягеля» оценил выход команды в Первую лигу 

08 июня 2024, 20:25 | Обновлено 08 июня 2024, 20:28
892
0
Юрий ВИРТ: «Звягель заслуженно повысился в классе»
ФК Звягель. Юрий Вирт

Сегодня футболисты «Звягеля» победили в повторном матче раунда плей-офф «Хуст» – 1:0 и завоевали путевку в Первую лигу.

Главный тренер победителей Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

– Соперничество напоминало катание на качелях, команды поочередно владели инициативой и, как часто бывает в таких случаях, судьбу поединка решил один точный удар. Забить в середине второго тайма повезло нам, а под занавес могли даже довести дело до разгрома, когда гости бросились отыгрываться большими силами.

Считаю, что по итогам двух матчей с «Хустом» мы больше заслужили проход. И не только потому, что сегодня победили, но и по созданным голевым моментам.

Впрочем, отдыхать нам некогда и уже 18 июня возвращаемся из отпуска, потому что «Звягелю» не избежать серьезной ротации: у группы игроков 30 июня заканчиваются контракты. Несколько арендованных и неизвестно, останутся ли они. Вот почему надо держать руку на пульсе и оперативно реагировать на пертурбации. Потому что несмотря на сегодняшние победы «ЮКСЫ» и «Звягеля» в переходных матчах, в общем, уровень Первой лиги значительно выше, чем во Второй.

Ранее мы сообщали, что 8 июня состоялся переходный матч между командами Первой и Второй лиги. «Звягель» после ничьей в первой игре (1:1) минимально обыграл «Хуст» (1:0) и получил путевку в Первую лигу.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины переходные матчи Звягель Хуст Юрий Вирт инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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