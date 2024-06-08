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Германия
08 июня 2024, 14:08 | Обновлено 08 июня 2024, 14:31
936
0

ВИДЕО. Так бы с Украиной. Нойер результативно ошибся в игре с Грецией

Голкипер-ветеран провел далеко не образцовый поединок

08 июня 2024, 14:08 | Обновлено 08 июня 2024, 14:31
936
0
ВИДЕО. Так бы с Украиной. Нойер результативно ошибся в игре с Грецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

В пятницу, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Греции.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Бундестим, в рядах которой авторами голов стали Кай Хаверц и Паскаль Грос.

Немцам по ходу встречи пришлось отыгрываться – на 33-й минуте греков вперед вывел Йоргас Масурас. Забить ему удалось после того, как голкипер Германии Мануэль Нойер не зафиксировал мяч, среагировав на дальний удар. Масурас на добивании не растерялся.

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Стоит вспомнить, что 3 июня сборная Германии провела спарринг с командой Украины, который принес ничью 0:0. На 86-й минуте встречи Нойер также допустил ошибку, но украинцы из-за офсайда ляпом голкипера-ветерана не воспользовались.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер выступил с заявлением по итогам матча со сборной Украины.

Видеообзор матча Германия – Греция

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Мануэль Нойер сборная Греции по футболу сборная Германии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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