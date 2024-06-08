ВИДЕО. Так бы с Украиной. Нойер результативно ошибся в игре с Грецией
Голкипер-ветеран провел далеко не образцовый поединок
В пятницу, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Греции.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Бундестим, в рядах которой авторами голов стали Кай Хаверц и Паскаль Грос.
Немцам по ходу встречи пришлось отыгрываться – на 33-й минуте греков вперед вывел Йоргас Масурас. Забить ему удалось после того, как голкипер Германии Мануэль Нойер не зафиксировал мяч, среагировав на дальний удар. Масурас на добивании не растерялся.
Стоит вспомнить, что 3 июня сборная Германии провела спарринг с командой Украины, который принес ничью 0:0. На 86-й минуте встречи Нойер также допустил ошибку, но украинцы из-за офсайда ляпом голкипера-ветерана не воспользовались.
Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер выступил с заявлением по итогам матча со сборной Украины.
Видеообзор матча Германия – Греция
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