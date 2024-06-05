Нойер выступил с заявлением по итогам матча со сборной Украины

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер дал оценку товарищеского матча со сборной Украины (0:0) в свете перспектив Бундестим на предстоящем домашнем Евро-2024.

«Я очень рад, что вернулся в сборную и смог сыграть свой первый за долгое время международный матч. К сожалению, голов мы не увидели, но я надеюсь, что на групповом этапе Евро все будет по-другому.

Мы были стабильны в этой игре, доминировали и сохраняли спокойствие. В обороне Германия проявила себя с лучшей стороны», — признался Нойер.

Напомним, ранее полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился выводами из матча Германия – Украина.