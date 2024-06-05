Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нойер выступил с заявлением по итогам матча со сборной Украины
Чемпионат Европы
05 июня 2024, 12:50 | Обновлено 05 июня 2024, 13:00
1837
0

Нойер выступил с заявлением по итогам матча со сборной Украины

Немец рассказал о желаемом

05 июня 2024, 12:50 | Обновлено 05 июня 2024, 13:00
1837
0
Нойер выступил с заявлением по итогам матча со сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер дал оценку товарищеского матча со сборной Украины (0:0) в свете перспектив Бундестим на предстоящем домашнем Евро-2024.

«Я очень рад, что вернулся в сборную и смог сыграть свой первый за долгое время международный матч. К сожалению, голов мы не увидели, но я надеюсь, что на групповом этапе Евро все будет по-другому.

Мы были стабильны в этой игре, доминировали и сохраняли спокойствие. В обороне Германия проявила себя с лучшей стороны», — признался Нойер.

Напомним, ранее полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился выводами из матча Германия – Украина.

По теме:
Кто будет основным на Евро? Лунин и Бущан сыграют по контрольному матчу
Забарный оценил игру с Германией и схему с тремя защитниками
Италия – Турция – 0:0. Нули в Болонье. Видео голов и обзор матча
Германия - Украина сборная Германии по футболу Евро-2024 сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sky Germany
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Футбол | 04 июня 2024, 21:56 60
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера

Днепровский клуб получит 2,5 миллиона евро

Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Футбол | 04 июня 2024, 16:37 5
Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины

Артем Довбик может перейти в «Челси»

Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 05.06.2024, 09:25
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Непобежденный украинец-супертяж выиграл в США у американца
Бокс | 05.06.2024, 09:13
Непобежденный украинец-супертяж выиграл в США у американца
Непобежденный украинец-супертяж выиграл в США у американца
На форварда Днепра-1 есть 5 претендентов, в том числе из Первой лиги
Футбол | 05.06.2024, 13:30
На форварда Днепра-1 есть 5 претендентов, в том числе из Первой лиги
На форварда Днепра-1 есть 5 претендентов, в том числе из Первой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
03.06.2024, 20:17 6
Бокс
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
03.06.2024, 11:49
Бокс
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
05.06.2024, 07:58 1
Бокс
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
05.06.2024, 07:55 2
Футбол
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
03.06.2024, 23:46 111
Футбол
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
04.06.2024, 11:25 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем