Тренер Польши поделился выводами из матча против Украины

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж дал оценку событиям победного для его команды товарищеского поединка против сборной Украины (3:1).

«Сам матч начался для нас неплохо, если не считать травму Милика, из-за которой он, к сожалению, пропустит Евро-2024.

Мы забили три мяча, но потом потеряли контроль. Украинская команда нас немного поломала, но мы хорошо ответили. После перерыва у нас снова были возможности забить, но нам это не удалось. Впрочем, мы хорошо реагировали на выпады соперника и видели, что нужно улучшить», - заявил Пробеж.

Напомним, ранее автор гола в ворота Украины оценил победу Польши в спарринге.