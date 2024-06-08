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Польша
08 июня 2024, 12:26 | Обновлено 08 июня 2024, 12:34
305
0

Тренер Польши поделился выводами из матча против Украины

Михал Пробеж – о товарищеском поединке команд

08 июня 2024, 12:26 | Обновлено 08 июня 2024, 12:34
305
0
Тренер Польши поделился выводами из матча против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Пробеж

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж дал оценку событиям победного для его команды товарищеского поединка против сборной Украины (3:1).

«Сам матч начался для нас неплохо, если не считать травму Милика, из-за которой он, к сожалению, пропустит Евро-2024.

Мы забили три мяча, но потом потеряли контроль. Украинская команда нас немного поломала, но мы хорошо ответили. После перерыва у нас снова были возможности забить, но нам это не удалось. Впрочем, мы хорошо реагировали на выпады соперника и видели, что нужно улучшить», - заявил Пробеж.

Напомним, ранее автор гола в ворота Украины оценил победу Польши в спарринге.

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Автор гола в ворота Украины оценил победу Польши в спарринге
Михал Пробеж Польша - Украина сборная Польши по футболу сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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