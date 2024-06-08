Автор гола в ворота Украины оценил победу Польши в спарринге
Пётр Зелинськи – о товарищеском поединке
Полузащитник сборной Польши Петр Зелинськи прокомментировал спарринг команды со сборной Украины (3:1), в котором он стал автором второго гола поляков, поразив ворота украинцев на 16-й минуте.
«Я рад, что это выглядело хорошо. Хороший результат, но мы знаем, что еще есть что улучшить, чтобы он выглядел еще лучше. Приятно сыграли в прессинге.
Мой гол? Это был такой акцентированный удар. Я видел, что Себастьян (Шиманьски. – прим.) делает движение в штрафную, и хотел его поискать – и это был именно такой акцентированный удар. Это тяжелые мячи для вратарей. Здорово, что он попал в цель», – рассказал Зелинськи.
Ранее сообщалось, что Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет.
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