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Польша
08 июня 2024, 12:09 | Обновлено 08 июня 2024, 12:14
570
0

Автор гола в ворота Украины оценил победу Польши в спарринге

Пётр Зелинськи – о товарищеском поединке

08 июня 2024, 12:09 | Обновлено 08 июня 2024, 12:14
570
0
Автор гола в ворота Украины оценил победу Польши в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Зелинськи

Полузащитник сборной Польши Петр Зелинськи прокомментировал спарринг команды со сборной Украины (3:1), в котором он стал автором второго гола поляков, поразив ворота украинцев на 16-й минуте.

«Я рад, что это выглядело хорошо. Хороший результат, но мы знаем, что еще есть что улучшить, чтобы он выглядел еще лучше. Приятно сыграли в прессинге.

Мой гол? Это был такой акцентированный удар. Я видел, что Себастьян (Шиманьски. – прим.) делает движение в штрафную, и хотел его поискать – и это был именно такой акцентированный удар. Это тяжелые мячи для вратарей. Здорово, что он попал в цель», – рассказал Зелинськи.

Ранее сообщалось, что Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет.

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Петр Зелиньски сборная Польши по футболу сборная Украины по футболу Польша - Украина
Юрій Остроумов Источник: Sportowe Fakty
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