Автор гола в ворота Украины оценил победу Польши в спарринге

Полузащитник сборной Польши Петр Зелинськи прокомментировал спарринг команды со сборной Украины (3:1), в котором он стал автором второго гола поляков, поразив ворота украинцев на 16-й минуте.

«Я рад, что это выглядело хорошо. Хороший результат, но мы знаем, что еще есть что улучшить, чтобы он выглядел еще лучше. Приятно сыграли в прессинге.

Мой гол? Это был такой акцентированный удар. Я видел, что Себастьян (Шиманьски. – прим.) делает движение в штрафную, и хотел его поискать – и это был именно такой акцентированный удар. Это тяжелые мячи для вратарей. Здорово, что он попал в цель», – рассказал Зелинськи.

Ранее сообщалось, что Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет.