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Польша
08 июня 2024, 09:37 | Обновлено 08 июня 2024, 09:40
121
0

Левандовски оценил матч Польши с Украиной, отдав должное партнерам

Нападающий – о спарринге в преддверии Евро-2024

08 июня 2024, 09:37 | Обновлено 08 июня 2024, 09:40
121
0
Левандовски оценил матч Польши с Украиной, отдав должное партнерам
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий Роберт Левандовски поделился эмоциями от товарищеского матча своей национальной команды со сборной Украины, который 7 июня состоялся в Варшаве и завершился победой поляков со счетом 3:1.

«В сборной Украины много очень хороших игроков, пусть и не все из них играли в стартовом составе. Думаю, первый гол позволил нам перевести дыхание, обрести свободу и уверенность в принятии решений. Я рад, что мы последовали этому примеру позже.

Мы понимаем, что матчи сборных всегда важны. Были недостатки, но мы ищем моменты, которые не сработали должным образом, чтобы не совершать тех же ошибок на чемпионате Европы. Отрадно и то, что в некоторых сложных ситуациях мы смогли удержать мяч и не потерять его.

Травма Милика? Это печальная новость. Очень непростая ситуация. К счастью, дело, скорее всего, не в связках, но какой-то перерыв, наверное, понадобится. Это огромное несчастье для Арека [Милика], ведь он всегда хотел и был привержен делу. Для него это трудный момент, впереди его ждут трудные дни.

Это случилось на 2-й минуте, поэтому мы с украинцами еще не успели хорошо войти в матч. Была затем небольшая пауза, но мы быстро начали играть в свой футбол, становясь все смелее, создавая моменты и нанося удары. Удар по центру Петра Зелиньски отражает это лучше всего», – рассказал Левандовски.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет.

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Роберт Левандовски Польша - Украина сборная Польши по футболу сборная Украины по футболу товарищеские матчи
Юрій Остроумов Источник: Sportowe Fakty
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