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Польша
08 июня 2024, 09:20 | Обновлено 08 июня 2024, 09:30
637
0

Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет

В спарринге травмировались 8 игроков

08 июня 2024, 09:20 | Обновлено 08 июня 2024, 09:30
637
0
Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет
Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

В пятницу, 7 июня, в Варшаве состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу поляков.

Впрочем, победила команды Польши высокой ценой. Польский футбольный союз уведомил о том, что в поединке травмировался не только Аркадиуш Милик, который, как известно, на Евро-2024 не сыграет, а также Тарас Романчук, Кацпер Урбаньски, Себастьян Валукевич, Никола Залевски, Михал Скураш, Якуб Кивиор и Бартош Саламон.

Среди прочего экс-украинец Романчук вывихнул лодыжку в начале второго тайма, а Урбаньски получил серьезную контузию. Остальные игроки страдают от небольших мышечных проблем.

Сообщается, что все игроки, кроме Милика, примут участие в Евро-2024 – они восстановятся в ближайшие дни. Впрочем, из соображений безопасности большинство из них не сыграет в понедельник, 10 июня, в товарищеском матче против Турции в Варшаве.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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