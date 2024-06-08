Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет

В пятницу, 7 июня, в Варшаве состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу поляков.

Впрочем, победила команды Польши высокой ценой. Польский футбольный союз уведомил о том, что в поединке травмировался не только Аркадиуш Милик, который, как известно, на Евро-2024 не сыграет, а также Тарас Романчук, Кацпер Урбаньски, Себастьян Валукевич, Никола Залевски, Михал Скураш, Якуб Кивиор и Бартош Саламон.

Среди прочего экс-украинец Романчук вывихнул лодыжку в начале второго тайма, а Урбаньски получил серьезную контузию. Остальные игроки страдают от небольших мышечных проблем.

Сообщается, что все игроки, кроме Милика, примут участие в Евро-2024 – они восстановятся в ближайшие дни. Впрочем, из соображений безопасности большинство из них не сыграет в понедельник, 10 июня, в товарищеском матче против Турции в Варшаве.