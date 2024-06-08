Польша после матча с Украиной получила кадровый удар перед Евро-2024
Команда Михала Пробежа лишились Аркадиуша Милика
Сборная Польши на предстоящем чемпионате Европы, который 14 июня стартует в Германии, будет вынуждена обходиться без нападающего Аркадиуша Милика.
В пятницу, 7 июня, в товарищеском матче со сборной Украины (3:1) Милик уже на 2-й минуте получил повреждение и был заменен.
Сообщается, что тут же со стадиона игрок отправился в больницу на обследование, не дожидаясь завершения поединка.
«Травма Милика исключает его участие в Евро-2024», – признался после игра Польша – Украина главный тренер поляков Михал Пробеж.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил финальную заявку команды на Евро-2024.
Załamany Arek Milik schodzi do szatni. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny od razu ruszyli z ławki, by być tam z nim. pic.twitter.com/KWJH3rhtAG— Przemek Langier (@plangier) June 7, 2024
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