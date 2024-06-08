Польша после матча с Украиной получила кадровый удар перед Евро-2024

Сборная Польши на предстоящем чемпионате Европы, который 14 июня стартует в Германии, будет вынуждена обходиться без нападающего Аркадиуша Милика.

В пятницу, 7 июня, в товарищеском матче со сборной Украины (3:1) Милик уже на 2-й минуте получил повреждение и был заменен.

Сообщается, что тут же со стадиона игрок отправился в больницу на обследование, не дожидаясь завершения поединка.

«Травма Милика исключает его участие в Евро-2024», – признался после игра Польша – Украина главный тренер поляков Михал Пробеж.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил финальную заявку команды на Евро-2024.