Федорчук дал оценку каждому игроку Украины в матче с Польшей

Бывший тренер симферопольской «Таврии» Олег Федорчук разобрал действия каждого футболиста сборной Украины в товарищеском матче с командой Польши.

«Мне показалось, что это был эксперимент, который дал больше вопросов, чем ответов. Как тренер, я понимаю, какие связи хотел увидеть тренерский штаб. Уже через 9 дней у нас первый матч на Евро и тренерский штаб уже программирует те игровые связи, которые должны работать в поединке второго тура против Словакии. На взгляд многих - именно со словаками мы будем бороться за второе место.

Если бы не было ошибки в случае со вторым пропущенным мячом, то можно было бы сказать, что Бущан сыграл очень достойно. Но он ошибся, а также демонстрировал неуверенность в игре ногами. Оценка: 6.

Тымчик очень хотел впечатлить тренера, дал большой объем работы, но допустил много ошибок. Особенно – в защите. Оценка: 5.

Таловеров талантливый игрок, но он очень эмоциональный. Из-за этого не всегда принимал правильное решение. Тренерский штаб рассчитывал, что он будет снимать верховые мячи, но ему это удавалось не всегда. Оцениваем чуть выше, чем Тымчика – 5.5. Неуверенная игра от него.

То же касается Бондаря. Я всегда отмечал техничность Валерия, а также умение участвовать в атаках. В этом аспекте он очень скромно провел матч, и это впечатлило. Оценка: 5.5.

Миколенко: Да, он некоторое время пропустил и сейчас только входит в игру. Не было привычной активности от него. Как по мне, игра Виталия сегодня принесла разочарование.

Ярмоленко был очень активен. Но он же давно играет и является знаковой фигурой в европейском футболе, поэтому соперники уже хорошо его изучили. Его левую ногу накрывали, а в игре правой он не настолько уверенно себя чувствует, чтобы отдавать точные пасы. Старался, но этого недостаточно. Оценка: 5.5.

[Малиновский] был очень активным в центре поля, пытался обострять. Если сравнивать его с другими, то он пытался быть более активным, действовать острее. И ему это удалось. Голевой пас на Довбика действительно мастерский: так дать вразрез может опытный мастер с хорошим видением поля. Оценка: 6.5.

У Георгия [Судакова] была достаточно длинная, двухнедельная пауза после повреждения. В связи с этим не чувствовалось уверенности в его действиях. Он нервничал. Оценка: 6, поскольку играл довольно агрессивно. Надеюсь, что наберет необходимые кондиции.

Сидорчук? Для меня его появление в сборной не совсем понятно. Он не был заметным. Поляки, особенно Левандовски, очень уютно чувствовали себя с мячом. Противодействовать этому - функция центрального хава. Оценка: 4.5

Зубков квалифицированный футболист, но почему-то в этой игре был разбалансированным психологически. Поэтому, то что он проиграл позицию, когда забивал Романчук, что ошибся в еще нескольких эпизодах – для меня выглядит необычно. Оценка: 6.

Довбик? Лучший игрок матча. Ему было трудно, ведь на поле не было Цыганкова (со стартовых минут – прим.), но он свое сделал. Наверное, он таки будет основным игроком на Евро. Находится в хороших кондициях.

Запасные игроки? Большинство я оставлю без оценки, потому что, несмотря на возможности, которые открывались после гола Довбика, переломить ход игры не удалось - а замены же делаются именно для этого.

Я бы отметил нескольких футболистов. Мне бросились в глаза действия Цыганкова. Он игрок, выше классом многих, – и с Польшей сложилось впечатление, что Виктор в хороших кондициях. Оценка: 6.5.

А вот выход Зинченко не внес в игру ничего. Я понимаю, что тренерский замысел заключался в том, чтобы взять мяч под контроль, но получилось, что мы играли на встречных курсах и могли пропускать еще дважды. Наибольшие проблемы были как раз в зоне Зинченко. Но его недостатки всем известны. Александр хорошо играет при конструировании атак, но хуже при обороне. К тому же - мне его форма кажется недостаточной для того, чтобы быть в основном составе сборной. Оценка: 5.5», – рассказал Федорчук.

Ранее легендарный экс-голкипер Польши поделился мнением о матче с Украиной.