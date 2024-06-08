Легендарный экс-нападающий Польши поделился мнением о матче с Украиной

Бывший нападающий сборной Польши Збигнев Бонек поделился впечатлениями от товарищеского матча между польской командой и сборной Украины, который состоялся в Варшаве 7 июня и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Сейчас счет 3-1, но без комментариев… Для этого придет время. Спокойной ночи», – написал в твиттере 68-летний Бонек, который сейчас занимает пост вице-президента УЕФА.

Ранее сообщалось, что Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет.