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Польша
08 июня 2024, 10:48 | Обновлено 08 июня 2024, 11:16
624
3

Легендарный экс-нападающий Польши поделился мнением о матче с Украиной

Збигнев Бонек – о спарринге поляков с украинской командой

08 июня 2024, 10:48 | Обновлено 08 июня 2024, 11:16
624
3
Легендарный экс-нападающий Польши поделился мнением о матче с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Польши Збигнев Бонек поделился впечатлениями от товарищеского матча между польской командой и сборной Украины, который состоялся в Варшаве 7 июня и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Сейчас счет 3-1, но без комментариев… Для этого придет время. Спокойной ночи», – написал в твиттере 68-летний Бонек, который сейчас занимает пост вице-президента УЕФА.

Ранее сообщалось, что Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет.

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Збигнев Бонек Польша - Украина товарищеские матчи сборная Польши по футболу сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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andeka1968
Бонек- голкіпер? Щось нове. Мабуть, писала людина далека від футболу
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+1
hozyain66
Коли це Бонек став голкіпером? 
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+1
Boodya
В цій статті прекрасна що позиція його, на якій він грав, шо його ім'я:
"Легендарний ексголкіпер Польщі
- Збігнtв Бонек"😂😂
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0
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