Товарищеские матчи
07.06.2024 20:00 – FT 3 : 1
Чемпионат Европы08 июня 2024, 04:59 | Обновлено 08 июня 2024, 05:16
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Албания – Азербайджан – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Венгрии
08 июня 2024, 04:59 | Обновлено 08 июня 2024, 05:16
65
0
7 июня в Венгрии товарищеский матч провели сборные Албании и Азербайджана (3:1).
Сборная Албании ведет подготовку к финальному раунду Евро-2024.
Матч завершился победой хозяев поля, которые забили сопернику три мяча.
Товарищеский матч
Сомбатхей (Венгрия), 7 июня
Албания – Азербайджан – 3:1
Голы: Байрами, 11, Манай, 81, Лачи, 87 – Гурбанли, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Orkhan Gurbanli (Азербайджан).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Кязим Лячи (Албания).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Албания).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Албания).
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