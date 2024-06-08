Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Албания – Азербайджан – 3:1. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Албания
07.06.2024 20:00 – FT 3 : 1
Азербайджан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 04:59 | Обновлено 08 июня 2024, 05:16
65
0

Албания – Азербайджан – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Венгрии

08 июня 2024, 04:59 | Обновлено 08 июня 2024, 05:16
65
0
Албания – Азербайджан – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Венгрии товарищеский матч провели сборные Албании и Азербайджана (3:1).

Сборная Албании ведет подготовку к финальному раунду Евро-2024.

Матч завершился победой хозяев поля, которые забили сопернику три мяча.

Товарищеский матч

Сомбатхей (Венгрия), 7 июня

Албания – Азербайджан – 3:1

Голы: Байрами, 11, Манай, 81, Лачи, 87 – Гурбанли, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Orkhan Gurbanli (Азербайджан).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Кязим Лячи (Албания).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Албания).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Албания).
По теме:
Португалия – Хорватия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Испания – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Германия – Греция – 2:1. Победный мяч на 89-й минуте. Видео голов и обзор
товарищеские матчи Евро-2024 видео голов и обзор сборная Албании по футболу сборная Азербайджана по футболу Рей Манай
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПИХАЛЕНОК: «Больше лежит душа к Динамо. Мечтаю сыграть с командой в ЛЧ»
Футбол | 08 июня 2024, 03:37 0
ПИХАЛЕНОК: «Больше лежит душа к Динамо. Мечтаю сыграть с командой в ЛЧ»
ПИХАЛЕНОК: «Больше лежит душа к Динамо. Мечтаю сыграть с командой в ЛЧ»

Новичок «Динамо» дал интервью, в котором рассказал об эмоциях от перехода

Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 07 июня 2024, 09:01 3
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина

«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024

Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Бокс | 07.06.2024, 07:15
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
Бокс | 07.06.2024, 12:52
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Футбол | 07.06.2024, 22:29
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
06.06.2024, 06:43
Бокс
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
06.06.2024, 04:54 2
Бокс
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
07.06.2024, 13:25 10
Футбол
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
07.06.2024, 23:41 1
Футбол
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
06.06.2024, 06:31
Бокс
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
06.06.2024, 14:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем