Армения под руководством Петракова обыграла Казахстан, 7 голов Чехии

Сборная Армении провела контрольный матч с Казахстаном. Команда Александра Петракова на своем поле в Ереване обыграла соперника со счетом 2:1.

Армения в отборе к Евро-2024 почти до конца группового этапа боролась за выход на чемпионат Европы, однако финишировала на четвертой позиции.

Сейчас команда готовится к Лиге наций, которая начнется в сентябре.

В еще двух контрольных матчах Чехия разгромила Мальту 7:1, а Албания одолела Азербайджан 3:1. И чехи, и албанцы сыграют на Евро-2024.

Контрольные матчи

Армения – Казахстан 2:1

Голы: Марочкин, 4 (в свои ворота), Бичахчян, 58 – Исламхан, 90+6 (с пен)

Чехия – Мальта 7:1

Голы: Барак, 6 (с пен), Хитил, 44, 58, Юрасек, 47, 86, Лингр, 71, Черны, 89 – Мбонг, 59

Албания – Азербайджан 3:1

Голы: Байрами, 12, Манай, 81, Лачи, 88 – Гурбанли, 90+1