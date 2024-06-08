ВИДЕО. Оригинально представлена заявка Украины на Евро. Есть ли изменения?
На ЧЕ в Германию не поедут Ризнык, Сикан, Попов, Буяльский, Кабаев, Ярмолюк
7 июня тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024.
Если сравнивать со списком игроков, вызванных в национальную команду на товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой, то Ребров не внес никаких изменений.
Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба — «Шахтер»), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все — «Динамо»), Егор Ярмолюк («Брентфорд») не были переведены из резервного списка в основной, поэтому точно пропустят чемпионат Европы.
Отдельно стоит отметить оригинальный способен представления заявки. Имена и фамилии футболистов, которые отправятся на Евро, озвучили украинские болельщики.
ВИДЕО. Оригинально представлена заявка Украины на Евро. Есть ли изменения?
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