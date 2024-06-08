7 июня тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024.

Если сравнивать со списком игроков, вызванных в национальную команду на товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой, то Ребров не внес никаких изменений.

Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба — «Шахтер»), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все — «Динамо»), Егор Ярмолюк («Брентфорд») не были переведены из резервного списка в основной, поэтому точно пропустят чемпионат Европы.

Отдельно стоит отметить оригинальный способен представления заявки. Имена и фамилии футболистов, которые отправятся на Евро, озвучили украинские болельщики.

ВИДЕО. Оригинально представлена заявка Украины на Евро. Есть ли изменения?