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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 01:11 | Обновлено 08 июня 2024, 01:13
369
0

ВИДЕО. Оригинально представлена заявка Украины на Евро. Есть ли изменения?

На ЧЕ в Германию не поедут Ризнык, Сикан, Попов, Буяльский, Кабаев, Ярмолюк

08 июня 2024, 01:11 | Обновлено 08 июня 2024, 01:13
369
0
ВИДЕО. Оригинально представлена заявка Украины на Евро. Есть ли изменения?
Сергей Ребров

7 июня тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024.

Если сравнивать со списком игроков, вызванных в национальную команду на товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой, то Ребров не внес никаких изменений.

Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба — «Шахтер»), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все — «Динамо»), Егор Ярмолюк («Брентфорд») не были переведены из резервного списка в основной, поэтому точно пропустят чемпионат Европы.

Отдельно стоит отметить оригинальный способен представления заявки. Имена и фамилии футболистов, которые отправятся на Евро, озвучили украинские болельщики.

ВИДЕО. Оригинально представлена заявка Украины на Евро. Есть ли изменения?

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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