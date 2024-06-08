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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 00:33 | Обновлено 08 июня 2024, 01:01
1491
5

Ребров оценил гол игрока, который сменил украинское гражданство на польское

Главный тренер сборной Украины прокомментировал забитый мяч Тараса Романчука

08 июня 2024, 00:33 | Обновлено 08 июня 2024, 01:01
1491
5
Ребров оценил гол игрока, который сменил украинское гражданство на польское
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Романчук

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

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Команды провели поединок в Варшаве на стадионе «Народовы». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Один из голов в составе Польши забил Тарас Романчук, который родился в городе Ковель, но в 2017 году отказался от украинского гражданства и получил польский паспорт.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал забитый мяч Романчука:

«Я доволен тем, что украинец выступает за сборную Польши. Я работаю в сборной всего год, не видел этого футболиста, не могу ничего говорить. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок», – сказал Ребров.

Видео гола Тараса Романчука в ворота сборной Украины:

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 5
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Nba37
И что он хотел этим сказать ,в Волейболе ,гандболе тоже много украинцев в свое время поменяло гражданство ,только от этого Украине не легче 
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+1
New Zealander
Ребров: "Я працюю в збірній лише рік, не бачив цього футболіста". А мав бачити? - Мабуть мав слідкувати за ним і запросити грати за зібрну України судячи з того що сказав
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-2
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