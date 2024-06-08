Ребров оценил гол игрока, который сменил украинское гражданство на польское
Главный тренер сборной Украины прокомментировал забитый мяч Тараса Романчука
7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
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Команды провели поединок в Варшаве на стадионе «Народовы». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Один из голов в составе Польши забил Тарас Романчук, который родился в городе Ковель, но в 2017 году отказался от украинского гражданства и получил польский паспорт.
Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал забитый мяч Романчука:
«Я доволен тем, что украинец выступает за сборную Польши. Я работаю в сборной всего год, не видел этого футболиста, не могу ничего говорить. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок», – сказал Ребров.
Видео гола Тараса Романчука в ворота сборной Украины:
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