Ребров оценил гол игрока, который сменил украинское гражданство на польское

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

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Команды провели поединок в Варшаве на стадионе «Народовы». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Один из голов в составе Польши забил Тарас Романчук, который родился в городе Ковель, но в 2017 году отказался от украинского гражданства и получил польский паспорт.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал забитый мяч Романчука:

«Я доволен тем, что украинец выступает за сборную Польши. Я работаю в сборной всего год, не видел этого футболиста, не могу ничего говорить. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок», – сказал Ребров.

Видео гола Тараса Романчука в ворота сборной Украины: