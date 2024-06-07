Любенович заявил, что не покидал Минай и не подписывал контракт с Ингульцом
Максимально странная ситуация вокруг назначения специалиста
6 июня украинский клуб «Ингулец» официально объявил о назначении 42-летнего сербского специалиста Желько Любеновича на пост главного тренера команды.
Однако не все так просто. «Минай», который Любенович возглавлял в прошлом сезоне, не сообщал об уходе Желько.
Кроме того, Любенович в комментарии UA-Football заявил, что действительно не уходил из «Миная»:
«Я и не уходил из «Миная». Откуда взялись разговоры о моем заключении контракта с другим клубом – это даже не хочу комментировать», - сказал Любенович.
По информации источника, Любенович действительно остается тренером «Миная», стороны не разрывали контракт, а «Ингулец» объявил о переходе односторонне и безосновательно.
Вероятность назначения Желько в «Ингулец» остается, но пока что специалист является тренером закарпатской команды.
Ранее «Ингулец» объявил об уходе Владислава Лупашко, с которым коллектив выиграл золотые медали Первой лиги Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Сваток может стать игроком киевского клуба
Игрок доволен уровнем своей игры