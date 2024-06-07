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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 20:55 | Обновлено 07 июня 2024, 21:27
866
1

Любенович заявил, что не покидал Минай и не подписывал контракт с Ингульцом

Максимально странная ситуация вокруг назначения специалиста

07 июня 2024, 20:55 | Обновлено 07 июня 2024, 21:27
866
1
Любенович заявил, что не покидал Минай и не подписывал контракт с Ингульцом
ФК Минай. Желько Любенович

6 июня украинский клуб «Ингулец» официально объявил о назначении 42-летнего сербского специалиста Желько Любеновича на пост главного тренера команды.

Однако не все так просто. «Минай», который Любенович возглавлял в прошлом сезоне, не сообщал об уходе Желько.

Кроме того, Любенович в комментарии UA-Football заявил, что действительно не уходил из «Миная»:

«Я и не уходил из «Миная». Откуда взялись разговоры о моем заключении контракта с другим клубом – это даже не хочу комментировать», - сказал Любенович.

По информации источника, Любенович действительно остается тренером «Миная», стороны не разрывали контракт, а «Ингулец» объявил о переходе односторонне и безосновательно.

Вероятность назначения Желько в «Ингулец» остается, но пока что специалист является тренером закарпатской команды.

Ранее «Ингулец» объявил об уходе Владислава Лупашко, с которым коллектив выиграл золотые медали Первой лиги Украины.

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Желько Любенович Минай Ингулец назначение тренера Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу отставка
Даниил Агарков Источник: UA-Football
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Gargantua
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