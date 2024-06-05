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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 21:20 |
3249
2

ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером

Владислав Лупашко покинул пост наставника команды «Ингулец»

05 июня 2024, 21:20 |
3249
2
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ФК Ингулец. Владислав Лупашко

Украинский клуб «Ингулец» официально сообщил о том, что 37-летний специалист Владислав Лупашко покинул пост главного тренера команды.

Владислав работал в системе клуба с 2022 года, а перед стартом сезона 2023/24 был назначен на пост наставника.

Лупашко вместе с «Ингульцом» выиграл золотые медали Первой лиги Украины 2023/24 и обеспечил команде возвращение в Украинскую Премьер-лигу.

«Футбольный клуб «Ингулец» искренне благодарен главному тренеру Владиславу Лупашко за яркий сезон, который он провел с нашей командой, завоевав золотые медали и выведя ее в Премьер-лигу.

Благодарим Владислава Викторовича за профессионализм, невероятную самоотдачу и новаторский подход, который стал залогом успеха «Ингульца» в прошлом сезоне. Всегда будем Вас поддерживать и гордиться будущими достижениями», – идется в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что Лупашко может возглавить львовские «Карпаты», заменив на посту коуча Мирона Маркевича.

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Владислав Лупашко Ингулец отставка Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков Источник: ФК Ингулец
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Комментарии 2
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DidOk
І хто ж це його переманив ?
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