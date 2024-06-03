Стало известно, кто может возглавить Карпаты в случае ухода Маркевича

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич может покинуть команду из-за конфликта с шеф-скаутом клуба Глебом Корниенко, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, главным кандидатом на замену 73-летнему специалисту является коуч «Ингульца» Владислав Лупашко.

Интересно, что 37-летний Лупашко со своим «Ингульцом» не дал «львам» завоевать золотые медали Первой лиги, обыграв «Карпаты» в последнем матче сезона со счетом 2:1.

В итоге львовяне финишировали вторыми, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это все равно позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.