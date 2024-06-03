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Украина. Первая лига
03 июня 2024, 11:33 |
739
2

Стало известно, кто может возглавить Карпаты в случае ухода Маркевича

Главный кандидат на должность – Владислав Лупашко

03 июня 2024, 11:33 |
739
2
Стало известно, кто может возглавить Карпаты в случае ухода Маркевича
УПЛ. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич может покинуть команду из-за конфликта с шеф-скаутом клуба Глебом Корниенко, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, главным кандидатом на замену 73-летнему специалисту является коуч «Ингульца» Владислав Лупашко.

Интересно, что 37-летний Лупашко со своим «Ингульцом» не дал «львам» завоевать золотые медали Первой лиги, обыграв «Карпаты» в последнем матче сезона со счетом 2:1.

В итоге львовяне финишировали вторыми, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это все равно позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

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Владислав Лупашко Карпаты Львов назначение тренера отставка Ингулец Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Глеб Корниенко
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Fred1
Маркевича звільнять це вже вирішено .Через сина який кинув Карпати і тікав до 18 травня з України 
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Gargantua
толковое решение
Лупашко за год создал хорошую крепкую команду из свободных агентов
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