Стало известно, кто может возглавить Карпаты в случае ухода Маркевича
Главный кандидат на должность – Владислав Лупашко
Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич может покинуть команду из-за конфликта с шеф-скаутом клуба Глебом Корниенко, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, главным кандидатом на замену 73-летнему специалисту является коуч «Ингульца» Владислав Лупашко.
Интересно, что 37-летний Лупашко со своим «Ингульцом» не дал «львам» завоевать золотые медали Первой лиги, обыграв «Карпаты» в последнем матче сезона со счетом 2:1.
В итоге львовяне финишировали вторыми, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это все равно позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.
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