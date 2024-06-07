Польша осталась без 8 игроков на матч с Украиной
Ясность у поляков только по одной позиции
В пятницу, 7 июня, в Варшаве состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В преддверии игры в Польше ломают голову над тем, в каком составе их сборная начнет встречу с украинцами. Наставник польской сборной Михал Пробеж внес с заявку подопечных на поединок только 21 футболистам, выведя из расширенной заявки сразу 8 исполнителей.
Сообщается, что против Украины точно не сыграют Ян Беднарек, Павел Давидович, Пшемыслав Франковски, Якуб Петровски, Бартош Слиш, Дамиан Шиманськи, Кшиштоф Пёнтек и Кароль Свидерски.
Зато польские СМИ уверены, что в воротах Польши против Украины по 45 минут сыграют Лукаш Скорупски и Марцин Булка.
Ранее сообщалось, что наставник сборной Польши высказался о составе команды на игру с Украиной.
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