Польша осталась без 8 игроков на матч с Украиной

В пятницу, 7 июня, в Варшаве состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В преддверии игры в Польше ломают голову над тем, в каком составе их сборная начнет встречу с украинцами. Наставник польской сборной Михал Пробеж внес с заявку подопечных на поединок только 21 футболистам, выведя из расширенной заявки сразу 8 исполнителей.

Сообщается, что против Украины точно не сыграют Ян Беднарек, Павел Давидович, Пшемыслав Франковски, Якуб Петровски, Бартош Слиш, Дамиан Шиманськи, Кшиштоф Пёнтек и Кароль Свидерски.

Зато польские СМИ уверены, что в воротах Польши против Украины по 45 минут сыграют Лукаш Скорупски и Марцин Булка.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Польши высказался о составе команды на игру с Украиной.