Сборная Польши опубликовала расширенную заявку на Евро-2024. Главный тренер команды Михал Пробьеж включил в нее 29 игроков.

Расширенная заявка сборной Польши:

Вратари: Лукаш Скорупски (Болонья), Войцех Щенсны (Ювентус), Марцин Булка (Ницца), Оливер Зых (Пуща Неполомицы)

Защитники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешиньски (Эмполи), Павел Бохневич (Херенвен), Павел Давидович (Верона), Якуб Кивиор (Арсенал), Бартош Саламон (Лех Познань), Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн), Себастьян Валукевич (Эмполи)

Полузащитники: Пшемыслав Франковски (Ланс), Якуб Модер (Брайтон), Якуб Пётровски (Лудогорец), Бартош Слиш (Атланта Юнайтед), Дамиан Шиманьски (АЕК Афины), Себастьян Шиманьски (Фенербахче), Никола Залевски (Рома), Пётр Зелиньски (Наполи), Камиль Гросицки (Погонь Щецин), Тарас Романчук (Ягеллония Бялосток), Каспер Урбаньски (Болонья), Михал Скураш (Брюгге)

Нападающие: Роберт Левандовски (Барселона), Кароль Свидерски (Верона), Аркадиуш Милик (Ювентус), Кшиштоф Пёнтек (Истанбул ББ), Адам Букса (Антальяспор)

На групповом этапе Евро-2024 Польша сыграет с Нидерландами, Австрией и Францией.