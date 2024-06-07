Наставник сборной Польши высказался о составе команды на игру с Украиной

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж в преддверии товарищеского матча со сборной Украины (7 июня, начало – в 21:45 по Киеву) коснулся темы стартового состава подопечных на поединок, который состоится в Варшаве.

«Я не скажу вам состав, потому что не хочу испортить ваши программы и сделать так, чтобы вам не о чем было писать, обсуждать и размышлять», – заявил Пробеж на пресс-конференции в преддверии спаринга с украинской сборной.

«Могу вам лишь признаться, что все на 100 процентов здоровы и готовы сыграть», – дополнил наставник сборной Польши.

Ранее Михаил Пробеж оценил игровые качества украинской команды.