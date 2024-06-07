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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 11:19 | Обновлено 07 июня 2024, 11:29
468
0

Наставник сборной Польши высказался о составе команды на игру с Украиной

Михал Пробеж – о составе подопечных

07 июня 2024, 11:19 | Обновлено 07 июня 2024, 11:29
468
0
Наставник сборной Польши высказался о составе команды на игру с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Пробеж

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж в преддверии товарищеского матча со сборной Украины (7 июня, начало – в 21:45 по Киеву) коснулся темы стартового состава подопечных на поединок, который состоится в Варшаве.

«Я не скажу вам состав, потому что не хочу испортить ваши программы и сделать так, чтобы вам не о чем было писать, обсуждать и размышлять», – заявил Пробеж на пресс-конференции в преддверии спаринга с украинской сборной.

«Могу вам лишь признаться, что все на 100 процентов здоровы и готовы сыграть», – дополнил наставник сборной Польши.

Ранее Михаил Пробеж оценил игровые качества украинской команды.

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Юрій Остроумов Источник: Sport.pl
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